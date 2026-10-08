Беженцы с Донбасса и из Курской области попросили Путина остановить их выселение из ПВР в Тульской области

Вынужденные переселенцы из Донецкой, Луганской, Харьковской и Курской областей обратились к Владимиру Путину с видеопосланием. Они просят его не допустить их выселения из пунктов временного размещения (ПВР) в Тульской области. По словам авторов обращения, их жилье разрушено в ходе войны либо находится в закрытых населенных пунктах, а сертификатов взамен утраченных квартир и домов они так и не получили. Пособий им тоже не платят. Беженцы заявили:

«Следовательно, после закрытия ПВР без временной регистрации нам негде жить, и мы будем лишены возможности работать на территории Российской Федерации».

Кроме того, без регистрации люди останутся без медицинской помощи и пенсий, а детей не смогут устроить в учебные заведения. В завершение переселенцы попросили Путина помочь им, чтобы они могли спокойно жить и работать как полноценные граждане России.

Сейчас в ПВР живут почти 250 человек. Постановление правительства Тульской области обязывает большинство из них съехать начиная с 15 октября. Право остаться сохранят инвалиды I и II групп вместе с родственниками, семьи с детьми-инвалидами и сироты. Тем, кто приехал в регион после 20 августа, позволили жить в пункте до полугода.

Изначально людей собирались выселить 1 сентября, но затем срок сдвигали дважды. Свое решение местные власти объясняли тем, что в областном бюджете не хватает денег. Подобное обращение к Путину беженцы из Тульской области уже записывали в июне. Тогда говорилось, что в ПВР живут выходцы из Бахмута, Соледара, Часова Яра, Северска, Лимана, Славянска, Рубежного, Купянска, Изюма, Волчанска, Сватово, Кременной и Покровска.

В марте в Курске около 50 переселенцев из приграничья вышли на стихийный митинг и записали видеообращение к губернатору Александру Хинштейну. Они требовали вернуть ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей, отмененные с 1 января 2026 года, и закрепить в законе особый статус пострадавших от боевых действий. По данным курских властей, на тот момент жилищные сертификаты получили лишь около 15 тысяч семей, а десятки тысяч человек по-прежнему живут в ПВР или снимают жилье.