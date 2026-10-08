ЕС исключил миллиардера Михаила Гуцериева из «белорусского» санкционного списка, но оставил под санкциями за поддержку войны против Украины

Послы государств Евросоюза 7 октября одобрили вывод российского предпринимателя Михаила Гуцериева и белорусского бизнесмена Виктора Шевцова из санкционного перечня по Беларуси, пишет «Радио Свобода». Полностью европейские ограничения с Гуцериева не снимаются. С 23 июля 2026 года он числится в отдельном списке, связанном с агрессией России против Украины.

Среди оснований для «белорусских» санкций против Гуцериева Совет ЕС называл финансовую поддержку режима, строительство Нежинского ГОКа его компанией «Славкалий» и присутствие на инаугурации Лукашенко в 2020 году. Первые иски бизнесмена европейские суды отклонили. Однако в октябре 2025-го и мае 2026 года Общий суд ЕС отменил решения о продлении ограничений, сочтя, что Совет не доказал сохранение связей Гуцериева с режимом Лукашенко.

Шевцов, бывший глава наблюдательного совета банка «Решение», оказался в списке в 2024 году. Совет ЕС связывал его с производством голограмм для защиты документов и товаров от подделки и выгодой от созданной государством монополии, а позднее — со статусом почетного консула Филиппин. 22 апреля 2026 года суд аннулировал санкционные акты 2024 и 2025 годов в его отношении, посчитав доводы Совета недоказанными. В мае Шевцов оспорил и февральское продление санкций.

Главный редактор издания «План Б» Ольга Лойка назвала решение послов «абсолютно предсказуемым» и допустила, что подобных случаев станет больше. В разговоре со «Свободой» она заметила:

«Никакие санкции не вечны, основания для их введения утратили свою силу, изменились».

Под санкции ЕС Гуцериев попал в июне 2021 года — Евросоюз тогда назвал его «давним другом» Лукашенко. Вскоре после этого бизнесмен покинул совет директоров «РуссНефти».