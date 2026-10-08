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Нобелевскую премию по литературе получила канадская поэтесса Энн Карсон

The Insider
Нобелевский комитет

Нобелевский комитет

Нобелевскую премию по литературе за 2026 год присудили канадской поэтессе, писательнице и переводчице Энн Карсон. Награду она получила за «смелое и изобретательное творчество, создавшее в игривом диалоге с классической традицией новые формы современной литературы», объявила Шведская академия.

76-летняя Карсон родилась в Торонто, изучала древнегреческую литературу и преподавала в университетах Канады и США. В своем творчестве она соединяет античные мифы с современными сюжетами, экспериментируя с поэзией, прозой, драматургией и литературной критикой. По оценке Нобелевского комитета, практически все ее произведения находятся на пересечении филологического интереса к словам и стремления поэта находить в них новые смыслы.

Одна из наиболее известных книг Карсон — роман в стихах «Автобиография красного» (1998), в котором древнегреческий миф о крылатом великане Герионе превращается в историю взросления, любви и одиночества современного подростка. В произведении «Норма Джин Бейкер из Трои» (2019) писательница соединяет истории Елены Троянской и Мэрилин Монро. Карсон также известна переводами античной литературы, в том числе произведений Сапфо, Софокла и Еврипида. Шведская академия отмечает, что ее переводы с древнегреческого можно рассматривать как самостоятельные литературные произведения.

На русский язык переведены, в частности, две ее книги: «Автобиография красного», изданная в 2021 году, и «Горько-сладкий эрос», вышедшая в 2024 году. Последняя книга — исследование природы любви и желания через произведения древнегреческих авторов, прежде всего Сапфо и Платона.

Карсон неоднократно получала международные литературные награды. В 2001 году она стала первой женщиной, удостоенной британской поэтической премии Т. С. Элиота, а в 2020 году получила испанскую премию принцессы Астурийской по литературе. В июне 2025 года писательнице вручили международную литературную премию имени польского поэта Збигнева Херберта на церемонии в Варшаве.

Известие о Нобелевской премии застало Карсон в Исландии, гражданство которой она получила в 2022 году наряду с канадским. Постоянный секретарь Шведской академии Ингрид Карлберг рассказала, что писательница была очень удивлена награде. По словам Карлберг, их разговор был коротким, и Карсон успела лишь сообщить, что находится в Исландии, где «слушает ветер».

Размер Нобелевской премии в 2026 году составляет 12 млн шведских крон (около $1,2 млн). В прошлом году награду получил венгерский писатель Ласло Краснахоркаи. Литературовед Николай Александров отмечал, что Краснахоркаи получил европейскую известность еще в 1985 году после публикации романа «Сатанинское танго».

В 2026 году осталось объявить лауреатов еще двух Нобелевских премий: 9 октября назовут обладателя премии мира, 12 октября — премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Церемония вручения наград пройдет 10 декабря в Стокгольме.

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Публикация:«Нобелевскую премию по литературе получила канадская поэтесса Энн Карсон»

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