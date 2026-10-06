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Нобелевскую премию по физике присудили Фрэнсису Хальцену за создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие космических нейтрино

The Insider
Фрэнсис Хальцен. Фото: PesquisaFapesp

Фрэнсис Хальцен. Фото: PesquisaFapesp

Нобелевскую премию по физике за 2026 год вручили бельгийскому физику, профессору Висконсинского университета в Мадисоне (США) Фрэнсису Хальцену, сообщается на сайте Нобелевского комитета. Премия присуждена «за решающий вклад в развитие нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения».

«Фрэнсис Хальцен понял, что лед на Южном полюсе можно использовать для отслеживания частиц, известных как нейтрино. Его видение и научное лидерство сыграли основополагающую роль в создании нейтринной обсерватории IceCube — ледяного куба, оснащенного датчиками света. Используя IceCube, исследователи могут захватывать нейтрино из чрезвычайно богатых энергией процессов в отдаленных частях Вселенной».

Хальцен впервые представил свою концепцию регистрации нейтрино на Южном полюсе в 1988 году. Обсерватория IceCube, занимающая объем в один кубический километр, была введена в строй в 2011 году.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили профессор Калифорнийского университета в Беркли Джон Кларк, профессор Йельского университета и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Мишель Деворэ и профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Джон Мартинис за эксперименты с квантовыми эффектами в «большом мире».

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Публикация:«Нобелевскую премию по физике присудили Фрэнсису Хальцену за создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие космических нейтрино»

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