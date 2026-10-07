Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.71

EUR

96.03

OIL

101.1

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

241

 

 

 

 

 

Новости

Нобелевскую премию по химии присудили за исследования асимметрического органического синтеза

The Insider
Фото: The Nobel Prize

Фото: The Nobel Prize

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученые из Японии и Франции, исследовавшие асимметрический органический синтез. О своем решении сообщил Нобелевский комитет.

X (Twitter)https://twitter.com/NobelPrize/status/2107769910742987075

Премию присудили ученым Анри Кагану (Франция) и Кэнсо Соаи (Япония). Премию им вручили за «открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе». В ходе своих исследований они смогли показать, как химические реакции могут приводить к образованию одной молекулы из двух зеркально симметричных форм. 

Подобные исследования, как отмечает France 24, имеют решающее значение для медицины и производства лекарственных препаратов. 

«Некоторые молекулы, например, аминокислоты, существуют в виде двух вариантов, являющихся зеркальными отражениями друг друга. Однако живые организмы содержат только одно из этих зеркальных отражений. Как могла возникнуть такая химическая асимметрия, долгое время оставалось загадкой для химиков», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета по химии.

Химики, удостоенные сегодня награды, работали над загадкой гомохиральности. Она заключается в том, что все аминокислоты существуют в виде двух зеркальных вариантов, но только один из них встречается в белках клеток. В результате экспериментов ранее всегда появлялись эти две зеркально отраженные молекулы, но химики стремились получить лишь одну. Причина заключалась в том, что при разработке молекул, которые будут взаимодействовать с живыми организмами — например, в фармацевтике — желаемый эффект будет иметь лишь одно «зеркальное изображение».

Анри Каган еще в 1986 году представил новый способ управления химическими реакциями. В результате у него получилось создать большее количество одного из «зеркальных изображений», чем было возможно ранее. Соаи пошел еще дальше: в 2003 году ему наконец-то удалось провести реакцию, в которой образовывалось только одно из двух возможных «зеркальных изображений».

Каган работает в университете Париж-Сакле во Франции, а Соаи — в Токийском университете науки. Оба они получат денежный приз в размере 12 млн шведских крон (чуть больше миллиона евро), который разделят поровну. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Нобелевскую премию по химии присудили за исследования асимметрического органического синтеза»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Служба в очистке МИД. Глава из книги Сергея Коняшина «Реквием по Востоку»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте