Нобелевскую премию по химии присудили за исследования асимметрического органического синтеза

Премию присудили ученым Анри Кагану (Франция) и Кэнсо Соаи (Япония). Премию им вручили за «открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе». В ходе своих исследований они смогли показать, как химические реакции могут приводить к образованию одной молекулы из двух зеркально симметричных форм.

Подобные исследования, как отмечает France 24, имеют решающее значение для медицины и производства лекарственных препаратов.

«Некоторые молекулы, например, аминокислоты, существуют в виде двух вариантов, являющихся зеркальными отражениями друг друга. Однако живые организмы содержат только одно из этих зеркальных отражений. Как могла возникнуть такая химическая асимметрия, долгое время оставалось загадкой для химиков», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета по химии.

Химики, удостоенные сегодня награды, работали над загадкой гомохиральности. Она заключается в том, что все аминокислоты существуют в виде двух зеркальных вариантов, но только один из них встречается в белках клеток. В результате экспериментов ранее всегда появлялись эти две зеркально отраженные молекулы, но химики стремились получить лишь одну. Причина заключалась в том, что при разработке молекул, которые будут взаимодействовать с живыми организмами — например, в фармацевтике — желаемый эффект будет иметь лишь одно «зеркальное изображение».

Анри Каган еще в 1986 году представил новый способ управления химическими реакциями. В результате у него получилось создать большее количество одного из «зеркальных изображений», чем было возможно ранее. Соаи пошел еще дальше: в 2003 году ему наконец-то удалось провести реакцию, в которой образовывалось только одно из двух возможных «зеркальных изображений».

Каган работает в университете Париж-Сакле во Франции, а Соаи — в Токийском университете науки. Оба они получат денежный приз в размере 12 млн шведских крон (чуть больше миллиона евро), который разделят поровну.