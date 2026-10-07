Роспотребнадзор заявил об отсутствии эпидемических рисков в Иркутске со ссылкой на ВОЗ. Сама организация оценила риск как «умеренно-низкий»

Роспотребнадзор отчитался о завершении профилактических мероприятий в Иркутске. По утверждению ведомства, медицинское наблюдение закончилось более чем у 90% контактировавших с заболевшей, а почти 5 тысяч лабораторных исследований не выявили опасных патогенных микроорганизмов. Ведомство также утверждает, что две комиссии, проверявшие соблюдение требований биологической безопасности в Иркутском противочумном институте, не выявили аварий при работе с патогенными микроорганизмами.

В ведомстве также добавили, что ВОЗ опубликовала позицию якобы об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в г. Иркутске. В то же время в опубликованном ООН сообщении со вчерашнего брифинга ВОЗ представитель организации Кристиан Линдмайер дал другую оценку. По его словам, первоначальная оценка ВОЗ определяет риск для Иркутска как «умеренный или низкий», для России в целом — как низкий, а для Европейского региона организации — как очень низкий. Оценку назвали предварительной.

По словам Линдмайера, официально причина смерти лаборантки Иркутского противочумного НИИ Дарьи Шипиловой не подтверждена, исследования продолжаются. Российские власти передали ВОЗ информацию о том, что случаев чумы в Иркутске не зарегистрировано, а среди контактировавших с умершей опасных возбудителей не выявлено, отметили в Роспотребнадзоре.

В заявлении главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса также говорится, что организация продолжает запрашивать дополнительную информацию у России. В частности ВОЗ хочет установить причину тяжелой пневмонии Шипиловой, какой именно возбудитель стал причиной масштабных противоэпидемических мер, а также проверить сообщения о втором сотруднике института с пневмонией неустановленного происхождения. Гебрейесус подчеркнул, что для выяснения обстоятельств необходим своевременный, полный и прозрачный обмен информацией в соответствии с международными медико-санитарными правилами.

28-летняя Дарья Шипилова умерла 2 октября после тяжелой пневмонии. Первоначально «Люди Байкала» сообщили, что Шипилова могла заразиться легочной чумой после предполагаемого инцидента с пробиркой в лаборатории. На карантин были помещены около 200 контактных лиц, ограничения ввели в нескольких медучреждениях региона. Позднее Роспотребнадзор эту версию отверг. Ведомство утверждает, что в биоматериале Шипиловой не обнаружены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью, а причиной смерти называет «пневмонию неустановленной этиологии».

The Insider писал, что карантинные ограничения после смерти Шипиловой вводили как минимум несколько больниц Иркутска. Еще 2 октября губернатор региона Игорь Кобзев сообщал о подозрении на «особо опасную инфекцию», и в область приезжала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Позднее российские СМИ и местные власти начали удалять некоторые сообщения о возможном случае чумы.

На фоне ситуации ряд государств усилил наблюдение. США 7 октября призвали своих граждан покинуть Россию, а Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить ситуацию с Владимиром Путиным.