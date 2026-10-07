Минэкономики Германии упразднило отдел по работе с ветровой и солнечной энергетикой

Министерство экономики и энергетики Германии ликвидировало отдел, который отвечал за взаимодействие с ветровой и солнечной отраслью, сообщает Bloomberg. Подразделение в составе промышленного департамента прекратило работу 2 октября. По словам представителя министерства, так ведомство стремится «наилучшим образом отразить текущие приоритеты промышленной политики» и выполнить требования о сокращении штата.

Обязанности отдела распределят между двумя другими подразделениями, которые занимаются главным образом энергоемкими отраслями и производством потребительских товаров. Общие вопросы ветровой и солнечной генерации, а также электросетей останутся за энергетическим департаментом министерства.

Отмечается, что правительство канцлера Фридриха Мерца, увеличившее заимствования ради трат на армию и инфраструктуру, ищет способы сэкономить, в том числе за счет здравоохранения и возобновляемой энергетики. Министр экономики Катерина Райхе добивается урезания части субсидий для ветровых и солнечных станций, чтобы сократить расходы и снять нагрузку на перегруженные электросети. Её инициативы вызвали недовольство финансовых инвесторов.

Выступая 7 октября в Бундестаге, Райхе заверила, что Германия по-прежнему намерена к 2030 году получать 80% электроэнергии из зеленых источников. Министр упомянула дополнительные аукционы для солнечной и ветровой генерации, но подчеркнула:

«Мы синхронизируем расширение возобновляемой энергетики с развитием сетей».

В июле правительство Германии утвердило проект бюджета на 2027 год, согласно которому расходы Министерства обороны вырастут с €82,7 млрд до €109,7 млрд. Объясняя рост военных трат на фоне экономии на других статьях, Мерц в интервью ARD заявил, что безопасность страны важнее социальных выплат.