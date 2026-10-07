Росфинмониторинг впервые внес в перечень «террористов и экстремистов» 14-летнюю девочку. Она стала самой молодой фигуранткой списка

Росфинмониторинг внес в перечень «террористов и экстремистов» 14-летнюю Софью Моисееву, родившуюся в Самаре. Ее фамилия отмечена звездочкой, которой в перечне обозначают людей, связанных, по версии российских властей, с терроризмом. Моисеевой исполнилось 14 лет только летом 2026 года.

Информацию о деле против Моисеевой не удалось обнаружить ни в сообщениях правоохранительных органов, ни в публикациях российских СМИ. В июле «Первый отдел» и Parubets Analytics представили результаты исследования о несовершеннолетних в перечне Росфинмониторинга. По данным авторов, за время мониторинга в список попали не менее 779 людей младше 18 лет, 49 из них — девушки. Самой молодой на момент внесения тогда было 17 лет. При этом юношей к этому времени уже регулярно включали в перечень с 14 лет.

За шесть дней до Моисеевой, 1 октября, в перечень добавили еще одного 14-летнего уроженца Самары — Альберта Закирова, родившегося 19 октября 2011 года. Его запись также отмечена звездочкой. В открытых источниках The Insider не нашел сведений и об обстоятельствах уголовного дела Закирова.

Связаны ли дела двух подростков между собой, неизвестно. Само совпадение места рождения и близких дат внесения в перечень этого не доказывает. Кроме того, указанный Росфинмониторингом населенный пункт является местом рождения человека и не обязательно местом его нынешнего проживания.

Число несовершеннолетних в перечне Росфинмониторинга быстро растет. Как подсчитал The Insider 24 сентября, тогда в нем находились 518 подростков в возрасте от 14 до 17 лет — на 53 больше, чем 7 июня.

Еще в июле исследователи «Первого отдела» отмечали, что почти весь рост произошел после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Из 779 человек, которых удалось установить как внесенных в перечень до совершеннолетия, 754 — почти 97% — попали туда с 2022 года. Если до войны Росфинмониторинг добавлял в перечень не более 15 несовершеннолетних в год, то в 2025 году туда внесли 354 подростка. Особенно быстро растет число самых молодых фигурантов. Из 63 известных исследователям случаев внесения 14-летних 62 пришлись на 2024–2026 годы.

В августе The Insider писал о 14-летнем Иване Мальцеве из Барнаула, которого обвиняют в связи с предполагаемым поджогом полицейского автомобиля. В сентябре самым молодым действующим фигурантом списка стал родившийся в июне 2012 года Мирон Павлов из Томска. В чем именно обвиняют Павлова, также неизвестно.