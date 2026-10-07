Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

85.71

EUR

96.03

OIL

100.93

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

163

 

 

 

 

 

Новости

Bloomberg: Военные расходы России в 2026 году составят 17 трлн рублей. Траты окажутся на 40% выше суммы, официально заложенной в бюджет

The Insider
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По итогам 2026 года военные расходы федерального бюджета России достигнут 17 трлн рублей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к правительству РФ. Официально власти заложили в бюджет 12,1 трлн рублей по статье «национальная оборона». Таким образом реальные траты окажутся на 40% выше заявленных.

По данным Bloomberg, военный бюджет на 2026 год власти России составляли после саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоялся в августе 2025-го на Аляске. Исходя из перспектив переговорного процесса, власти в итоге заложили в казну 12,1 трлн военных расходов. Однако потом — на фоне провала переговоров — эти траты были резко увеличены.

Теперь, как сообщает агентство, к концу 2026 года траты России на войну составят $200 млрд, или 17 трлн рублей по текущему курсу. Это на 40% больше суммы, официально заложенной в бюджет 2026 года.

Предполагаемые военные расходы по итогам года также совпадают с предварительными планами правительства потратить в 2027 году по статье «национальная оборона» 17,1 трлн рублей, хотя ранее власти собирались заложить на эти цели 13,5 трлн.

Формально военные расходы России, заложенные в бюджет, в 2027 году окажутся примерно на треть выше, чем в 2026-м. Однако в реальности власти планируют их именно на том уровне, на котором они фактически окажутся по итогам текущего года.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Bloomberg: Военные расходы России в 2026 году составят 17 трлн рублей. Траты окажутся на 40% выше суммы, официально заложенной в бюджет»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  3. Охотники за пушечным мясом. Как устроен рынок частных вербовщиков на войну с Украиной
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Служба в очистке МИД. Глава из книги Сергея Коняшина «Реквием по Востоку»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте