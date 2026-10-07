Bloomberg: Военные расходы России в 2026 году составят 17 трлн рублей. Траты окажутся на 40% выше суммы, официально заложенной в бюджет

По итогам 2026 года военные расходы федерального бюджета России достигнут 17 трлн рублей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к правительству РФ. Официально власти заложили в бюджет 12,1 трлн рублей по статье «национальная оборона». Таким образом реальные траты окажутся на 40% выше заявленных.

По данным Bloomberg, военный бюджет на 2026 год власти России составляли после саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоялся в августе 2025-го на Аляске. Исходя из перспектив переговорного процесса, власти в итоге заложили в казну 12,1 трлн военных расходов. Однако потом — на фоне провала переговоров — эти траты были резко увеличены.

Теперь, как сообщает агентство, к концу 2026 года траты России на войну составят $200 млрд, или 17 трлн рублей по текущему курсу. Это на 40% больше суммы, официально заложенной в бюджет 2026 года.

Предполагаемые военные расходы по итогам года также совпадают с предварительными планами правительства потратить в 2027 году по статье «национальная оборона» 17,1 трлн рублей, хотя ранее власти собирались заложить на эти цели 13,5 трлн.

Формально военные расходы России, заложенные в бюджет, в 2027 году окажутся примерно на треть выше, чем в 2026-м. Однако в реальности власти планируют их именно на том уровне, на котором они фактически окажутся по итогам текущего года.