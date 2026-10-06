Во Франции из-за рекордной засухи десятки тысяч человек снабжают водой из цистерн и бутылок

Рекордная засуха во Франции, затянувшаяся до осени, ударила по системе питьевого водоснабжения — в некоторых районах десятки тысяч людей живут на бутилированной воде и поставках из автоцистерн, сообщает Bloomberg. Сильнее всего пострадали Альпы, юг и юго-восток страны.

По данным Министерства экологического перехода, на 23 сентября под угрозой оказалось водоснабжение примерно 1 млн человек. Экстренные меры коснулись более 83 тысяч жителей, из них около 47 тысяч получают воду из цистерн, а около 33 тысяч — в бутылках. Ограничения на водопотребление действуют почти во всех департаментах. Последствий для здоровья, по данным министерства, не зафиксировано, в приоритете — бесперебойное снабжение больниц, клиник и домов престарелых.

Нехватка осадков, как отмечают в Météo-France, началась в марте и усугубилась после рекордно жаркого лета. В сентябре дождей выпало на 70% меньше нормы, а почва почти по всей стране пересохла до уровня, который бывает раз в десять лет. Аналитики Bloomberg указывают, что из-за обмелевших рек Франции пришлось рекордно урезать выработку энергии на АЭС, поскольку реакторам не хватало воды для охлаждения.

Засуха охватила всю Западную Европу. В сентябре Рейн обмелел до исторического минимума, суда садились на мель, а перевозки подорожали. На этой неделе вероятность дождей во Франции вырастет, особенно на средиземноморском побережье, где во вторник и среду ожидаются грозы с ливнями и похолодание.

В августе сообщалось, что из-за жары и засухи урожай овощей и зерна в Европе резко упал. Во Франции, по словам фермеров, кабачков собрали на 25% меньше, салата — на 35%, гороха — на 40%, брокколи — на 60%. Министерство сельского хозяйства страны ожидало, что сбор кукурузы составит около 9 млн тонн — минимум с 1980 года.