Пациенты в России за последние годы покупали каждую шестую-седьмую упаковку онкологических препаратов на собственные средства. Это следует из исследования Международного общественного движения «Движение против рака», пишут «Ведомости». Бóльшая часть этих препаратов входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которые должны предоставляться пациентам бесплатно.

Количество лекарств, купленных пациентами за свой счет, выросло в 2025 году. За год они закупили 5,8 млн упаковок препаратов против 5 млн в 2024-м. В абсолютных значениях расходы пациентов тоже выросли: 11,4 млрд рублей против 8,8 млрд в 2024 году.

По мнению исследователей, это подтверждает как инфляцию средней цены лекарств, так и рост потребности в них.

При этом 94% упаковок, которые были куплены больными за свой счет, входят в перечень жизненно необходимых. Они должны предоставляться пациентам бесплатно по программам госгарантий.

Лидером по числу купленных пациентами упаковок в 2025 году стал иммунодепрессивный препарат метотрексат: было приобретено 2,8 млн упаковок на сумму порядка 2,3 млрд рублей. Он входит в реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Самостоятельное приобретение лекарств можно было бы списать на желание пациентов покупать оригинальные препараты, например из-за рубежа. Однако это не так. Согласно расчетам, доля закупок оригинальных препаратов, у которых есть аналоги, снизилась. Это может говорить о том, что пациенты стали больше доверять дженерикам, но в то же время сигнализирует о проблеме с финансированием.

Большинство онкопрепаратов все равно финансируется из средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Пациенты также могут их получать за счет региональных программ или программ для отдельных категорий граждан. Сейчас, однако, суммарные расходы на одного пациента значительно различаются в зависимости от региона — разница более чем в тридцать раз. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что исправить проблему может централизация закупок дорогих лекарств на федеральном уровне.