Каждый восьмой случай рака в мире связан с инфекциями. Больше всего случаев приходится на Helicobacter pylori и ВПЧ

Около 2,3 млн новых случаев рака, выявленных в мире в 2024 году, были вызваны инфекциями — это примерно 12% всех новых онкологических заболеваний, или каждый восьмой случай. К такому выводу пришли исследователи Международного агентства по изучению рака (IARC), входящего в структуру Всемирной организации здравоохранения. Результаты опубликованы в журнале The Lancet Oncology.

Исследователи проанализировали данные глобальной онкологической базы GLOBOCAN за 2024 год и оценили число случаев рака, связанных с 12 инфекционными агентами, которые IARC относит к доказанным канцерогенам для человека.

Наибольшее число случаев оказалось связано с бактерией Helicobacter pylori — около 760 тысяч, преимущественно случаев рака желудка. Еще примерно 750 тысяч случаев пришлось на вирус папилломы человека (ВПЧ), вызывающий практически все случаи рака шейки матки, а также часть случаев рака анального канала, половых органов и ротоглотки.

Около 360 тысяч случаев исследователи связали с вирусом гепатита B, 260 тысяч — с вирусом Эпштейна — Барр, еще 160 тысяч — с гепатитом C. Вместе эти пять инфекций составляют подавляющее большинство всех случаев рака инфекционного происхождения.

Новая оценка учитывает больше установленных связей между инфекциями и опухолями, чем предыдущие исследования. В частности, в нее включили появившиеся данные о связи вируса Эпштейна — Барр с раком желудка. Ранее этот вирус был прежде всего известен как фактор риска некоторых лимфом и рака носоглотки.

При этом речь не идет о том, что сам рак является заразным. Инфекции могут повышать вероятность развития опухоли, например вызывая хроническое воспаление, повреждение клеток или изменения работы иммунной системы. Большинство людей, заразившихся такими инфекциями, никогда не заболевают раком. Американское онкологическое общество подчеркивает, что наличие инфекции является фактором риска, а не диагнозом онкологического заболевания.

Почти половина случаев приходится на Восточную Азию

Самая большая нагрузка пришлась на Восточную Азию: там исследователи насчитали около 990 тысяч случаев, или 42% всех связанных с инфекциями онкологических заболеваний в мире.

Возраст-стандартизированная заболеваемость также превышала среднемировой уровень в Африке к югу от Сахары, Центральной и Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Исследователи связывают различия между регионами в том числе с распространенностью отдельных инфекций и доступностью вакцинации, диагностики и лечения.

Значительную часть таких случаев можно предотвращать уже существующими методами. Вакцины защищают от ВПЧ и гепатита B, гепатит C поддается противовирусному лечению, а Helicobacter pylori можно выявлять и уничтожать курсом терапии. Авторы также называют среди мер профилактики тестирование и лечение ВИЧ и вирусных гепатитов, безопасные инъекции, использование презервативов и скрининг предраковых изменений, связанных с ВПЧ.

The Insider писал, что, по оценке ВОЗ, почти четыре из десяти случаев рака в мире связаны с предотвратимыми факторами риска. Помимо инфекций, к ним относятся курение, употребление алкоголя, избыточный вес и недостаток физической активности.