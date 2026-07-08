ВОЗ предупредила, что к 2050 году число новых случаев рака может вырасти примерно на 70%

Всемирная организация здравоохранения призвала страны срочно усилить борьбу с онкологическими заболеваниями. По оценке ВОЗ, сейчас в мире ежегодно выявляют около 20,6 млн новых случаев рака, а почти 10 млн человек умирают от него. Это более 26 тысяч смертей в день.

Если не принять дополнительные меры, к 2050 году число новых случаев рака может вырасти почти до 35 млн в год, предупреждают в организации. По сравнению с нынешним уровнем это рост примерно на 70%. Рак остается второй ведущей причиной смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний.

Главной проблемой в ВОЗ называют неравный доступ к профилактике, диагностике и лечению. Например, в странах с высоким уровнем дохода через пять лет после постановки диагноза выживают 87% женщин с раком груди. В странах с низким уровнем дохода этот показатель составляет около 42%.

Меньше трети стран включают лечение рака в пакеты всеобщего медицинского покрытия. Первый опрос ВОЗ среди людей, столкнувшихся с раком, показал, что не менее 45% испытывают финансовые трудности, а больше половины сообщают о проблемах с психическим здоровьем.

Почти четыре из десяти случаев рака в мире связаны с предотвратимыми факторами риска. Среди них ВОЗ называет инфекции, включая вирус папилломы человека, гепатиты B и C и Helicobacter pylori, а также употребление алкоголя и табака, высокий индекс массы тела и недостаток физической активности.

Самой частой причиной смерти от рака в мире остается рак легких. У мужчин среди наиболее распространенных онкологических заболеваний ВОЗ называет рак легких, простаты и колоректальный рак. У женщин значительную долю случаев также составляют колоректальный рак, рак груди и легких.

С 2010 года употребление табака в мире снизилось на 27%, а связанные с инфекциями виды рака постепенно сокращаются благодаря вакцинации и улучшению санитарных условий. Однако, по оценке ВОЗ, этих темпов недостаточно, а доступ к лечению остается неравным.