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Из французского музея украли бронзовую обложку «Книги Апокалипсиса», созданную Сальвадором Дали

The Insider
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Неизвестные украли 150-килограммовую бронзовую обложку книги «Апокалипсис» авторства Сальвадора Дали из частного центра современного искусства во французском городе Иссуар. Об этом пишет Le Monde. 

Кража произошла в ночь с воскресенья, 4 октября, на понедельник, 5 октября. Инцидент подтверждает прокуратура Клермон-Феррана.

Книга основана на Откровении Иоанна Богослова. Ее создание задумал в 1958 году художественный издатель Жозеф Форе, над произведением работали 14 художников и писателей ХХ века. Текст всего произведения написан от руки на огромных пергаментных листах. Из публикаций французских изданий непонятно, была ли украдена сама книга или речь идет только об обложке. 

Жозеф Форе, книга «Апокалипсис» на выставке в Лос-Анджелесе – ноябрь 1964 года / DR

Жозеф Форе, книга «Апокалипсис» на выставке в Лос-Анджелесе – ноябрь 1964 года / DR

Сальвадор Дали создал для книги бронзовую обложку, украшенную золотом и драгоценными камнями. Ее вес составлял 150 кг. Вес всей книги — 210 кг. До сих пор неясно, как грабители смогли вынести незаметно такой тяжелый предмет. 

Изображение из галереи
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Книга выставлялась более чем в сотне музеев с 1961 по 1972 год, позже она хранилась в Швейцарии. В 2003-м ее купил коллекционер и реставратор Кристиан Карутцос, и с тех пор она хранится в Иссуаре. 

Цена, по которой была куплена книга тогда, не разглашается, но Карутцос рассказал AFP, что на момент создания книгу оценивали в 2 млн франков (304 898 евро), что делало ее самой дорогой книгой в мире. 

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Публикация:«Из французского музея украли бронзовую обложку «Книги Апокалипсиса», созданную Сальвадором Дали»

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