Из французского музея украли бронзовую обложку «Книги Апокалипсиса», созданную Сальвадором Дали

Книга выставлялась более чем в сотне музеев с 1961 по 1972 год, позже она хранилась в Швейцарии. В 2003-м ее купил коллекционер и реставратор Кристиан Карутцос, и с тех пор она хранится в Иссуаре.

Цена, по которой была куплена книга тогда, не разглашается, но Карутцос рассказал AFP, что на момент создания книгу оценивали в 2 млн франков (304 898 евро), что делало ее самой дорогой книгой в мире.