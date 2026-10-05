Путин разрешил итальянской UniCredit продать активы в России

Владимир Путин своим указом разрешил провести реорганизацию и продажу ЮниКредит банка — российского бизнеса итальянской финансовой группы UniCredit. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Распоряжение разрешает реорганизацию банка. Из него выделят отдельную компанию, единственным акционером которой станет сам UniCredit. Этот же документ разрешает проводить сделки по продаже 100% акций банка.

Итальянская банковская группа ранее сообщала, что уже подписала рамочное соглашение о продаже части активов своей российской дочерней структуры. Покупателем называли некоего инвестора из ОАЭ. UniCredit при этом описывал ту же схему продажи своих активов.

Газета «Коммерсантъ» писала, что интересующийся активами инвестор представляет «Альфа-Групп».

ЮниКредит Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций в России и является вторым таким зарубежным банком в стране (еще один — Райффайзенбанк). Без специального разрешения продажа их активов невозможна.