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Экс-депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко арестовали по делу о хищении 1,8 млрд рублей. Ранее в СИЗО отправили его детей

The Insider
Фото: Telegram-канал Андрея Дорошенко

Фото: Telegram-канал Андрея Дорошенко

Бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко, который 6 дней назад лишился депутатского мандата и неприкосновенности, арестовали по делу о хищении более 1,8 млрд рублей, выделенных на ремонт и реконструкцию дорог Краснодарского края. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. По версии следствия, с 2017 по 2025 год Дорошенко вместе с другими фигурантами похищал бюджетные средства, предназначенные для ремонта и реконструкции дорог в регионе. Речь идет о сумме более 1,8 млрд рублей.

Дорошенко был депутатом Госдумы VIII созыва от «Единой России» с 2021 года. В выборах 2026 года он не участвовал и 29 сентября, с окончанием полномочий предыдущего созыва Госдумы, лишился депутатского мандата и неприкосновенности. Перед арестом Дорошенко задержали в Армавире, писал РБК со ссылкой на источники.

Как утверждает следствие, для хищения использовались Краснодарская краевая ассоциация «Региональное отраслевое объединение работодателей „Союз дорожников Кубани“» и фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань». В 2017–2025 годах предприятия дорожной отрасли по требованию участников предполагаемой преступной группы перечислили в фонд более 1,8 млрд рублей. Затем, по версии следствия, деньги направлялись на подконтрольные банковские счета и выводились «в теневой оборот».

Суд отправил Дорошенко в СИЗО на один месяц и 16 суток — до 19 ноября. В залоге ему отказали, поскольку на момент рассмотрения ходатайства ни сам обвиняемый, ни другие лица не могли его внести. Домашний арест суд также не назначил из-за отсутствия у защиты подходящего жилого помещения.

В феврале 2026 года тот же Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства имущество Дорошенко, бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского, депутата Законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко и связанных с ними лиц на сумму более 22 млрд рублей.

В иске Генпрокуратуры также фигурировали «Союз дорожников Кубани» и фонд «Моя Кубань». По версии прокуратуры, через ассоциацию распределялись объемы дорожных подрядов и устанавливался размер «вознаграждения» в процентах от сметной стоимости госконтрактов, а полученные средства легализовывались через фонд. С 2017 по 2024 год 46 дорожных компаний перечислили «Моей Кубани» более 1,9 млрд рублей. Общую сумму «коррупционного обогащения» прокуратура оценивала не менее чем в 2,8 млрд рублей.

До избрания в Госдуму Дорошенко с 2012 года был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. В Госдуму он избрался от «Единой России» в 2021 году и входил в комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

В начале 2026 года по делу об особо крупном мошенничестве были также арестованы дети Дорошенко — Милана и Эльдар. Им принадлежит по 49% ООО «Производственно-коммерческая фирма „Дорожно-транспортная компания“» (ПКФ ДТК), которое занимается строительством дорог. По данным СПАРК, в 2021–2025 годах компания заключила договоры на сумму более 23,7 млрд рублей. Крупнейшим заказчиком было Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края: за 5 лет оно заключило с ПКФ ДТК 46 контрактов на 10,581 млрд рублей.

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Публикация:«Экс-депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко арестовали по делу о хищении 1,8 млрд рублей. Ранее в СИЗО отправили его детей»

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