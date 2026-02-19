Суд в Сочи изъял имущество у депутатов Госдумы и Заксобрания на сумму более 22 млрд рублей

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск заместителя генпрокурора и обратил в доход государства имущество бывшего и действующего депутатов Госдумы — Анатолия Вороновского и Андрея Дорошенко, а также депутата Законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко и связанных с ними лиц. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. В доход государства обращено имущество на сумму более 22 млрд рублей.

По данным суда, ответчиками по делу стали 30 физических лиц, еще 19 организаций привлечены в качестве третьих лиц. Прокуратура утверждала, что с 2016 года Вороновский, занимая пост министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, а затем став депутатом Госдумы, при содействии доверенных лиц влиял на решения региональных властей в сфере дорожного строительства с целью «незаконного обогащения».

В иске говорится, что через Краснодарскую краевую ассоциацию «Союз дорожников Кубани», которую в разные годы возглавляли Дорошенко и Карпенко, распределялись объемы подрядов и устанавливался размер «вознаграждения», исчисляемого в процентах от сметной стоимости госконтрактов. Полученные средства, как утверждает прокуратура, легализовывались через фонд «Моя Кубань»: с 2017 по 2024 год 46 дорожных компаний перечислили туда более 1,9 млрд рублей.

Кроме того, по версии истца, аффилированные структуры получали доходы от поставок сырья и топлива предприятиям с участием Краснодарского края — с 2016 по 2019 год на 968,1 млн рублей. Общую сумму «коррупционного обогащения» суд оценил не менее чем в 2,8 млрд рублей.

В доход государства обращены:

19 предприятий с совокупной стоимостью активов 21,7 млрд рублей ;

; 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесии общей стоимостью свыше 1 млрд рублей ;

; доли в компаниях, средства на счетах и ценные бумаги.

Также с ответчиков взыскан эквивалент стоимости реализованного имущества — более 95 млн рублей.

Ранее Вороновский был арестован по делу о взятке в особо крупном размере. В ноябре 2025 года Госдума лишила его депутатской неприкосновенности, после чего Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО.

Дорошенко — депутат от Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» и комитета Госдумы по вопросам собственности. В начале февраля Центральный районный суд Сочи арестовал его сына и дочь по делу о мошенничестве. Их компания — ПКФ «Дорожно-транспортная компания» — за последние годы заключила госконтракты на десятки миллиардов рублей, большая часть которых пришлась на региональное министерство транспорта.

