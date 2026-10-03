Минобороны РФ отчиталось более чем о тысяче сбитых дронов за 36 часов. В Калуге повреждены жилые дома, есть пострадавшие

До сообщения властей жители Калуги писали о серии взрывов и работе ПВО. В комментариях у губернатора некоторые из них утверждали, что взрывы произошли без объявления воздушной тревоги. Жительница одного из поврежденных домов написала, что у нее выбило окна, и спросила, кто оплатит ремонт. Позднее комментарий был удален, пишут СМИ.

Украинские мониторинговые каналы также сообщают о возможном ударе по базе запуска беспилотников «Цимбулова» в Орловской области. Система спутникового наблюдения NASA Firms зафиксировала несколько тепловых аномалий в районе объекта, который используется для хранения, подготовки и запуска БПЛА. Официального подтверждения удара по базе и данных о его последствиях пока нет.

Более тысячи дронов за 36 часов

В ночь на 3 октября российское Минобороны отчиталось о 218 перехваченных и уничтоженных беспилотниках. По данным ведомства, их сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

Накануне военное ведомство отчиталось еще о 646 БПЛА, перехваченных с 20:00 1 октября до 08:00 2 октября. С 08:00 до 20:00 2 октября российское ведомство сообщило еще о 209 сбитых беспилотниках. Суммарно за три последовательных 12-часовых периода российское Минобороны отчиталось о перехвате 1073 БПЛА. Независимого подтверждения заявленного российскими военными количества сбитых беспилотников нет.

Атака стала продолжением серии массированных налетов на российские регионы. В ночь на 2 октября беспилотники атаковали в том числе Волгоградскую и Самарскую области. В Волгограде поврежден многоквартирный дом. В городе также вспыхнул пожар в районе НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» и предприятия «Каустик». В Самарской области возгорание возникло на территории ЛПДС «Самара» «Транснефти» — крупного узла приема, смешивания и транспортировки нефти.