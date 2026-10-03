Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

83.48

EUR

94.32

OIL

102.61

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

738

 

 

 

 

 

Новости

Минобороны РФ отчиталось более чем о тысяче сбитых дронов за 36 часов. В Калуге повреждены жилые дома, есть пострадавшие

The Insider
Exilenova+ / Telegram

Exilenova+ / Telegram

В Калужской области в ночь на субботу силы ПВО сбили 13 беспилотников, утверждает губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, дроны перехватили над самой Калугой, а также Жуковским, Износковским и Малоярославецким муниципальными округами.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/31876

В результате атаки на административный центр региона повреждены многоквартирные и частные дома. Как добавил глава области, несколько человек получили незначительные ранения осколками стекла, госпитализация им не потребовалась. Как выяснило издание Astra, выбитые окна и поврежденные балконы в ЖК «Омега» на 3-м Академическом проезде, 1, а также в домах на Минской улице, 26 и 27.

Изображение из галереи

Astra / Telegram

Миниатюра 1
Миниатюра 2
Миниатюра 3

Что именно было целью атаки, неизвестно. В самой Калуге расположено несколько предприятий, связанных с российским ВПК. Среди них приборостроительный завод «Тайфун», который ЕС называет предприятием российского военно-промышленного комплекса, разрабатывающим и выпускающим системы вооружения, в том числе береговые ракетные комплексы «Бал-Э» и «Рубеж-МЭ».

В городе также находится ПАО «Калужский двигатель» («КАДВИ»), которое выпускает газотурбинные двигатели и силовые установки. По линии гособоронзаказа предприятие производит и ремонтирует газотурбинные двигатели и автономные средства электроснабжения. При этом данных о том, что целью нынешней атаки было какое-либо из этих предприятий, нет.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/31877

До сообщения властей жители Калуги писали о серии взрывов и работе ПВО. В комментариях у губернатора некоторые из них утверждали, что взрывы произошли без объявления воздушной тревоги. Жительница одного из поврежденных домов написала, что у нее выбило окна, и спросила, кто оплатит ремонт. Позднее комментарий был удален, пишут СМИ.

Украинские мониторинговые каналы также сообщают о возможном ударе по базе запуска беспилотников «Цимбулова» в Орловской области. Система спутникового наблюдения NASA Firms зафиксировала несколько тепловых аномалий в районе объекта, который используется для хранения, подготовки и запуска БПЛА. Официального подтверждения удара по базе и данных о его последствиях пока нет.

Более тысячи дронов за 36 часов

В ночь на 3 октября российское Минобороны отчиталось о 218 перехваченных и уничтоженных беспилотниках. По данным ведомства, их сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над Азовским и Черным морями.

Накануне военное ведомство отчиталось еще о 646 БПЛА, перехваченных с 20:00 1 октября до 08:00 2 октября. С 08:00 до 20:00 2 октября российское ведомство сообщило еще о 209 сбитых беспилотниках. Суммарно за три последовательных 12-часовых периода российское Минобороны отчиталось о перехвате 1073 БПЛА. Независимого подтверждения заявленного российскими военными количества сбитых беспилотников нет.

Атака стала продолжением серии массированных налетов на российские регионы. В ночь на 2 октября беспилотники атаковали в том числе Волгоградскую и Самарскую области. В Волгограде поврежден многоквартирный дом. В городе также вспыхнул пожар в районе НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка» и предприятия «Каустик». В Самарской области возгорание возникло на территории ЛПДС «Самара» «Транснефти» — крупного узла приема, смешивания и транспортировки нефти.

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Минобороны РФ отчиталось более чем о тысяче сбитых дронов за 36 часов. В Калуге повреждены жилые дома, есть пострадавшие»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. Кара Куму: Как экс-охранник Путина Алексей Дюмин «зачистил» генерала ФСБ по кличке Кум
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Референдум о Ле Пен: что успех ультраправых на выборах в Сенат говорит о раскладах накануне президентских выборов

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте