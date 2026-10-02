Власти Орловской области запланировали рост числа заблокированных «экстремистских» сайтов с 28 в 2026 году до 37 в 2029-м

Правительство Орловской области 1 октября внесло изменения в госпрограмму «Обеспечение законности и правопорядка». Один из ее целевых показателей — «количество заблокированных интернет-ресурсов, содержащих материалы террористического и экстремистского характера». В 2026 году их должно быть 28, дальше план каждый год растет на три — и в 2029 году доходит до 37. Отвечают за выполнение региональные управления МВД и ФСБ. На 2024 и 2025 годы план составлял 23 и 25 ресурсов, хотя в базовом 2022 году заблокировали 47.

Сами силовики сайты не блокируют. По закону «Об информации» доступ к экстремистским материалам ограничивает Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры. В программе у каждого показателя есть годовая цель и признак «возрастания» или «убывания», а отчет о выполнении подается через систему «Электронный бюджет». В 2026 году в антитеррористической части программы деньги получило одно мероприятие — 400 тысяч рублей. Оно включает закупку «специализированной программы для поиска, мониторинга и анализа информации в сети интернет».

В той же таблице с признаком «возрастание» записано число выпущенных брошюр, памяток и видеороликов против терроризма и экстремизма — в том числе для молодежи и для антитеррористических комиссий. На 2026 год по трем таким строкам запланированы 0, 0 и 1 экземпляр, хотя годом раньше было 3000, 6500 и 400, а в 2027-м показатели снова «вырастут» — до 4000, 7500 и 600. Вероятно, деньги на эти мероприятия в 2026 году, судя по документу, не выделены.

Заседаний антитеррористических органов в базовом году было 11. План на каждый год — восемь, но показатель тоже помечен как «возрастающий». Число людей, привлеченных к административной ответственности по региональному закону, власти собираются ежегодно увеличивать на 25 — с 1125 до 1250. Правонарушения в сфере миграции, наоборот, должны «убывать» — с 8100 в 2024 году до 7600 в 2029-м. При этом в базовом 2022 году их зарегистрировали 2782.

Всего на программу за весь период ее реализации заложено 18,7 млн рублей, из них на профилактику терроризма и экстремизма — около 4 млн. Ранее The Insider писал о новом способе блокировки в России, при котором YouTube, Instagram и сайты независимых СМИ «исчезают» из национальной системы доменных имен.