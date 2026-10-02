Минздрав Чечни запретил зарубежные ИИ-сервисы для работы и приказал заблокировать их в больницах. «Отечественные» можно, но с ограничениями

Министерство здравоохранения Чечни запретило своим сотрудникам и работникам подведомственных медицинских организаций использовать зарубежные системы искусственного интеллекта для любых рабочих задач. Руководителям медучреждений предписано технически заблокировать доступ к таким сервисам на рабочих местах. Это следует из приказа главы чеченского Минздрава Адама Алханова от 30 сентября, который изучил The Insider.

«Категорически запрещается использовать зарубежные системы ИИ, серверные мощности и провайдеры которых расположены вне территории Российской Федерации, для решения любых задач, связанных со служебной (трудовой) деятельностью», — говорится в документе.

Конкретные сервисы в приказе не названы. Однако руководителей медицинских организаций обязали организовать техническую блокировку запрещенных зарубежных ИИ-сервисов на рабочих местах сотрудников «на уровне прокси-серверов и сетевых экранов».

Публичными ИИ-сервисами сотрудникам пользоваться разрешается, но только отечественными, зарегистрированными в едином реестре российского программного обеспечения. К публичным системам документ относит работающие через интернет текстовые чат-боты, генераторы графического контента, автоматические переводчики и другие платформы, серверы и провайдеры которых находятся вне защищенного контура Минздрава или медорганизаций.

При этом даже российские публичные ИИ разрешено использовать только для работы с общедоступной информацией. С их помощью можно редактировать и структурировать тексты, не содержащие конфиденциальных сведений, искать и анализировать открытые данные, генерировать идеи для публичных мероприятий и презентаций, а также переводить общедоступные медицинские статьи и зарубежные научно-методические материалы.

В публичные системы ИИ запрещено загружать персональные данные пациентов и сотрудников — в том числе ФИО, дату рождения, адрес, СНИЛС, ИНН и номер полиса ОМС. Под запрет также попали сведения о здоровье, диагнозах, анамнезе, результатах лабораторных и инструментальных исследований, назначенном лечении и другая информация из медицинской документации. Ограничение распространяется не только на текст, но и на файлы, таблицы, изображения, сканы и фотографии.

Кроме того, сотрудникам нельзя передавать публичным ИИ сведения о расовой и национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, служебную переписку, логины и пароли от государственных медицинских систем. Запрещено загружать и проекты нормативных актов и внутренних распоряжений до их официальной публикации.

Из приказа следует, что Минздрав намерен проверить, как сотрудники больниц уже используют нейросети. В течение 30 рабочих дней медицинские организации должны провести «комплексный аудит существующих практик и сценариев фактического применения систем искусственного интеллекта», определить масштабы их использования и выявить риски нарушений информационной безопасности. По результатам проверки учреждения должны направить в Минздрав аналитические справки.

Одновременно в течение 15 рабочих дней сотрудников должны проинструктировать о правилах цифровой гигиены и «недопустимости ввода персональных данных пациентов и врачебной тайны во внешние системы искусственного интеллекта». Такие инструктажи затем будут проводить постоянно, а их прохождение сотрудники должны подтверждать личной подписью.

ИИ разрешается использовать при диагностике и лечении, однако окончательное решение должен принимать человек. Согласно политике, решения, связанные с постановкой диагноза и назначением лечения или влияющие на права граждан, не могут приниматься исключительно на основании вывода ИИ. Результат должен проверить и утвердить профильный медицинский работник, на которого возлагается ответственность за принятое решение.

Перед передачей информации в любую систему ИИ, включая внутренние корпоративные инструменты, персональные данные по общему правилу должны быть обезличены. Исключение предусмотрено для сертифицированных медицинских информационных систем, работающих внутри защищенного контура. Использовать ИИ для обработки персональных данных разрешается только в информационных системах, прошедших оценку соответствия требованиям безопасности.

За нарушение политики сотрудники могут понести дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность. В приказе отдельно упоминаются увольнение, административная ответственность за нарушения при обработке персональных данных и статьи 137 и 272 УК РФ — о нарушении неприкосновенности частной жизни и неправомерном доступе к компьютерной информации. Сам приказ новой уголовной ответственности за использование зарубежных ИИ не вводит.

Вместо внешних сервисов Минздрав планирует в 2026–2027 годах рассмотреть возможность предоставить сотрудникам локальные защищенные инструменты для автоматизации работы с текстами. Они должны работать исключительно внутри закрытого контура министерства, без передачи информации в интернет.

Внедрение ИИ в чеченском здравоохранении

Приказ появился на фоне активного внедрения ИИ в чеченскую систему здравоохранения. Еще в 2024 году в Центральный архив медицинских изображений региональной информационной системы здравоохранения были внедрены пять медицинских изделий с ИИ — для анализа КТ органов грудной клетки и головного мозга, маммографии, рентгенографии грудной клетки и флюорографии. В региональной стратегии говорится, что технологии предназначены, в частности, для обнаружения аномалий и поддержки принятия решений.

В мае 2026 года глава Чечни Рамзан Кадыров создал отдельную комиссию по развитию и внедрению искусственного интеллекта. Она должна координировать применение ИИ в экономике, социальной сфере и государственном управлении, определять площадки для пилотных проектов и готовить предложения по регулированию технологии.

Уникальный приказ

Аналогичных требований на федеральном уровне нет. В апреле 2026 года ФСТЭК утвердила требования по защите информации при использовании ИИ, предусматривающие в том числе изоляцию систем, контроль запросов и сертификацию программного обеспечения при обработке персональных данных. Однако они не содержат общего запрета на использование зарубежных ИИ-сервисов для служебных задач. The Insider также не обнаружил аналогичных приказов региональных органов здравоохранения, которые одновременно запрещали бы зарубежные ИИ-сервисы и требовали их технической блокировки в подведомственных больницах.