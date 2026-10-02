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Новости

Почти половину золота из Уганды экспортирует компания, связанная с бизнесменом под санкциями США за финансирование войны в Конго — Bloomberg

The Insider
Фото: Alexis Huguet/AFP/Getty Images

Фото: Alexis Huguet/AFP/Getty Images

Угандийская Thaba Investments, у которой общий адрес и часть общих сотрудников с подсанкционным аффинажным заводом African Gold Refinery (AGR), отвечает почти за половину экспорта золота из страны, выяснил Bloomberg. С 2023 года по середину 2026-го компания вывезла золота на $6,8 млрд. Журналисты изучили таможенные и корпоративные документы, а также поговорили с западными дипломатами, угандийскими чиновниками и торговцами золотом.

США ввели санкции против AGR и ее бельгийского основателя Алена Гётца в 2022 году, обвинив его сеть в финансировании вооруженных группировок на востоке ДР Конго. По данным агентства, шесть бывших поставщиков AGR затем продавали золото только Thaba, а ее экспорт перевозит та же логистическая Ferrari Group. У мажоритарного акционера Thaba Мустака Мурикколи в 2020–2023 годах было разрешение на работу, спонсором которого выступала AGR. Трое западных чиновников и бывший угандийский финансовый следователь утверждают, что Гётц управляет Thaba через подставных членов совета директоров.

Мурикколи отрицает, что действует в интересах Гётца. Сам бизнесмен заявил:

«Между мной и Thaba Investments никогда не было никаких отношений — ни в прошлом, ни в настоящем».

По утверждению Гётца, он ушел из золотого бизнеса еще до введения санкций.

Экспорт золота из Уганды за год к июню 2026-го вырос на 112% — до $8,9 млрд, хотя, по данным угандийского минэнерго, за 15 месяцев с января 2024 года страна официально почти не добывала золото. Эксперты ООН считают, что местные заводы в основном перерабатывают металл с востока ДР Конго. Thaba экспортирует золото в ОАЭ, которые в 2025 году импортировали его из Африки на общую сумму $99 млрд.

В декабре 2025 года сообщалось, что около 200 тысяч жителей востока ДР Конго бежали из-за нового наступления группировки M23. Конголезские власти обвиняют Руанду в поддержке повстанцев — та это отрицает, однако США и ООН считают доказательства убедительными.

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Публикация:«Почти половину золота из Уганды экспортирует компания, связанная с бизнесменом под санкциями США за финансирование войны в Конго — Bloomberg»

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