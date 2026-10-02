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Новости

Миллиардер и спонсор войны Малофеев заявил, что США украли у него $10 млн. В 2022 году он говорил, что активов на Западе у него нет

The Insider
Фото: News2.ru

Фото: News2.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по заявлению владельца медиахолдинга «Царьград» миллиардера Константина Малофеева о присвоении его денег в США и использовании их для финансирования ВСУ. Сам Малофеев сейчас утверждает, что американские власти «украли» у него $10 млн, хотя в 2022 году, комментируя арест своих средств в США, заявлял Forbes, что с 2014 года у него нет никаких активов на Западе.

«Я нахожусь под западными санкциями с 2014 года, с того момента у меня нет никаких активов на Западе», — говорил в 2022 году Малофеев.

Теперь Малофеев заявил, что речь идет о $10 млн, которые он инвестировал в США еще до попадания под санкции. По его словам, $5,4 млн из этой суммы передали «украинским террористам», а остальные средства, «судя по всему, поделены» американскими чиновниками. В присвоении денег Малофеев обвинил бывшего президента США Джо Байдена, экс-генпрокурора Меррика Гарланда и сотрудников прокуратуры. СК в своем сообщении от 2 октября сумму и имена предполагаемых фигурантов не называл: ведомство заявило лишь, что расследует «присвоение денежных средств» Малофеева на счетах в США и устанавливает причастных к соответствующим решениям американских чиновников.

Скриншот поста в Telegram-канале Константина Малофеева

Скриншот поста в Telegram-канале Константина Малофеева

Американский Минюст сообщал, что в марте 2014 года Малофеев, еще до введения против него санкций США, через зарегистрированную на Сейшелах компанию вложил около $10 млн в акции холдинговой компании техасского банка. После попадания Малофеева под санкции в декабре 2014 года этот актив был заблокирован. В 2015 году бизнесмен, по версии американской прокуратуры, попытался передать инвестицию своему деловому партнеру в Греции за $1. Договор при этом был датирован июлем 2014 года — временем до введения санкций, хотя, как утверждает прокуратура, фактически сделку оформили в июне 2015 года.

Впоследствии власти США конфисковали не все первоначально инвестированные $10 млн, а около $5,4 млн, связанных с этой инвестицией. В феврале 2023 года генпрокурор США разрешил передать эти средства Госдепартаменту для поддержки украинских ветеранов.

Малофеев много лет связан с поддержкой российской агрессии против Украины. Еще в 2014 году The Insider писал, что его бывшие сотрудники и партнеры заняли ключевые посты у пророссийских сепаратистов на востоке Украины: бывший глава службы безопасности Marshall Capital Игорь Гиркин стал «министром обороны ДНР», а консультант Малофеева Александр Бородай — «премьер-министром ДНР». В распоряжении The Insider также была запись разговора, в котором Гиркин после захвата Славянска отчитывался Малофееву о проведенной операции.

После начала полномасштабного вторжения Малофеев публично говорил о материальной поддержке российской армии. В частности он рассказывал о сотрудничестве «Царьграда» с Общероссийским народным фронтом, который собирал необходимое для российских подразделений.

Имя Малофеева фигурировало и в истории с исчезновением сотен миллионов долларов с криптобиржи WEX. Как писал The Insider со ссылкой на расследование журналиста Андрея Захарова, один из основателей биржи — Алексей Билюченко — утверждал, что по просьбе Малофеева передал представителям ФСБ данные пользователей и флеш-накопители с ключами от криптокошельков, после чего с биржи исчезла криптовалюта примерно на $450 млн. Малофеев отрицал свою причастность и впоследствии через суд пытался добиться уничтожения тиража книги Захарова «Крипта», где описывалась эта история.

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Публикация:«Миллиардер и спонсор войны Малофеев заявил, что США украли у него $10 млн. В 2022 году он говорил, что активов на Западе у него нет»

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