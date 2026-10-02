Миллиардер и спонсор войны Малофеев заявил, что США украли у него $10 млн. В 2022 году он говорил, что активов на Западе у него нет

Американский Минюст сообщал, что в марте 2014 года Малофеев, еще до введения против него санкций США, через зарегистрированную на Сейшелах компанию вложил около $10 млн в акции холдинговой компании техасского банка. После попадания Малофеева под санкции в декабре 2014 года этот актив был заблокирован. В 2015 году бизнесмен, по версии американской прокуратуры, попытался передать инвестицию своему деловому партнеру в Греции за $1. Договор при этом был датирован июлем 2014 года — временем до введения санкций, хотя, как утверждает прокуратура, фактически сделку оформили в июне 2015 года.

Впоследствии власти США конфисковали не все первоначально инвестированные $10 млн, а около $5,4 млн, связанных с этой инвестицией. В феврале 2023 года генпрокурор США разрешил передать эти средства Госдепартаменту для поддержки украинских ветеранов.

Малофеев много лет связан с поддержкой российской агрессии против Украины. Еще в 2014 году The Insider писал, что его бывшие сотрудники и партнеры заняли ключевые посты у пророссийских сепаратистов на востоке Украины: бывший глава службы безопасности Marshall Capital Игорь Гиркин стал «министром обороны ДНР», а консультант Малофеева Александр Бородай — «премьер-министром ДНР». В распоряжении The Insider также была запись разговора, в котором Гиркин после захвата Славянска отчитывался Малофееву о проведенной операции.

После начала полномасштабного вторжения Малофеев публично говорил о материальной поддержке российской армии. В частности он рассказывал о сотрудничестве «Царьграда» с Общероссийским народным фронтом, который собирал необходимое для российских подразделений.

Имя Малофеева фигурировало и в истории с исчезновением сотен миллионов долларов с криптобиржи WEX. Как писал The Insider со ссылкой на расследование журналиста Андрея Захарова, один из основателей биржи — Алексей Билюченко — утверждал, что по просьбе Малофеева передал представителям ФСБ данные пользователей и флеш-накопители с ключами от криптокошельков, после чего с биржи исчезла криптовалюта примерно на $450 млн. Малофеев отрицал свою причастность и впоследствии через суд пытался добиться уничтожения тиража книги Захарова «Крипта», где описывалась эта история.