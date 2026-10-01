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Новости

Сейм Латвии запретил общественному вещателю LSM создавать контент на русском языке. Исключение — чрезвычайная ситуация или опровержение

The Insider
Фото: LSM

Фото: LSM

Латвийский Сейм 1 октября принял закон, запрещающий общественным СМИ республики (LSM) создавать контент на русском языке. Об этом сообщает LSM. В виде исключения информация на русском может распространяться в случае чрезвычайной ситуации, для целенаправленного опровержения дезинформации или «при исключительном положении».

Законопроект, фактически запрещающий LSM создавать контент на русском, поддержали 55 депутатов, 24 проголосовали против. Решение Сейма вступит в силу 1 января 2027 года. Как отметили в LSM, «регулярного содержания на русском языке больше не будет».

Там пояснили, что чрезвычайная ситуация, при которой всё-таки можно сделать исключение и использовать русский язык, — это «особый правовой режим, при котором кабинет министров вправе ограничивать права и свободы государственных и муниципальных учреждений, физических и юридических лиц, а также возлагать на них дополнительные обязанности». Ее объявляют при кризисе в какой-либо отрасли, при катастрофе или ее угрозе.

Исключительное положение, в свою очередь, объявляется в двух случаях: если стране угрожает внешний враг или в республике начинаются внутренние беспорядки, «угрожающие ее демократическому государственному строю», отмечает LSM.

Опровержение дезинформации возможно на русском, если тот или иной контент «вводит в заблуждение, ложен или угрожает демократии и латвийскому государству в целом». При этом общественное СМИ обязано учитывать «интенсивность и характер угрозы государственной безопасности».

Ранее общественные СМИ Латвии были обязаны создавать контент на языках национальных меньшинств. Однако 30 марта 2026 года Конституционный суд Латвии решил, что русский язык в местных СМИ самодостаточен, поэтому «государство не обязано о нем заботиться». Депутаты, проголосовавшие за нынешний закон, отмечают, что этот шаг направлен на укрепление латышского языка в медийной среде.

Например, глава парламентской фракции «Союза зеленых и крестьян» Харийс Рокпелнис заявил:

«Язык по сути — очень сильный инструмент. Подобно тому, как Россия исторически использовала русский язык, чтобы укреплять свое влияние в регионе, совершенно ясно — настал последний момент для Латвии укреплять латышский язык. Потому что другой страны не будет, где мы говорим по-латышски».

Депутат Сейма из оппозиционной фракции «Стабильности!» Светлана Чулкова возразила:

«Правительство, опять же, тоже говорит, что люди смотрят российские каналы, — но, если запрещать русский язык, не преподнося новости русскоязычным в Латвии на их родном языке, люди будут уходить на другие платформы. Понятно, что они будут смотреть там, где якобы блогеры рассказывают какие-то новости, они будут уходить в Twitter, на другие телеканалы, которые в Латвии запрещены, но в тексте и в YouTube они спокойно транслируются».

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Публикация:«Сейм Латвии запретил общественному вещателю LSM создавать контент на русском языке. Исключение — чрезвычайная ситуация или опровержение»

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