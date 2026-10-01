При взрыве на химзаводе «Ростеха» в Подмосковье погибли минимум семь человек, на предприятии было 40 рабочих — СМИ

На Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье 1 октября прогремела серия взрывов, над городом поднялся столб дыма. По данным SHOT, погибли семь человек. Изначально Telegram-канал сообщал об одном погибшем и троих пострадавших. Очевидцы насчитали не меньше трех взрывов.

Как утверждает SHOT, погибшие находились в цехе № 4, который обрушился целиком. На территории предприятия продолжается открытое горение, спасатели пытаются его локализовать, работников эвакуируют.

Близкий к силовикам канал «112» сообщил, что в момент детонации на заводе было более 40 человек. Местные жители рассказали Mash, что от взрывов тряслись дома. Канал «Осторожно, Москва» назвал случившееся «инцидентом технического характера». Официальных комментариев властей пока нет.

Краснозаводский химзавод входит в «Ростех» и считается градообразующим предприятием Краснозаводска. Он выпускает сигнальные и осветительные средства, средства защиты летательных аппаратов, патроны и пиротехнику по госзаказу Минобороны, МВД и других силовых ведомств.

Украинские дроны атаковали завод как минимум дважды — 24 января и 7 июля 2025 года. После второй атаки Генштаб ВСУ подтвердил удар и заявил, что на предприятии производят взрывчатку и боеприпасы.