Китайские хакеры, связанные с властями КНР, выдавали себя за бывшую сотрудницу Белого дома для взлома почты американских экспертов по ИИ

Связанная с Китаем хакерская группировка рассылала письма от имени американских специалистов по искусственному интеллекту, в том числе от имени бывшей чиновницы Белого дома, чтобы получить доступ к почте экспертов по ИИ из аналитических центров, университетов и других организаций. Об этом говорится в отчете компании Proofpoint, которая занимается кибербезопасностью, передает Reuters.

По данным Proofpoint, группировка, получившая название TA419, как минимум с 2025 года пыталась похищать пароли сотрудников американских и японских аналитических центров, оборонных подрядчиков, университетов и юридических фирм. Связь хакеров с Китаем исследователи установили по их вредоносному ПО, сетевой инфраструктуре и выбору целей, совпадающему с приоритетами китайской разведки.

В ходе последней кампании злоумышленники писали от имени экспертов по ИИ и госуправлению, например от имени Линн Паркер, бывшей первой заместительницы директора Управления научно-технической политики Белого дома. Адресатам предлагали совместные проекты в сфере ИИ, а затем направляли их на фишинговые сайты. Мишенями стали около десяти специалистов по регулированию ИИ, экспортному контролю и национальной ИИ-стратегии, что, по оценке Proofpoint, указывает на «разведывательный интерес к американской политике, а не только на кражу технологий».

Reuters удалось установить одного из адресатов. Им оказался бывший сотрудник Белого дома Алекс Энглер, который получил письмо якобы от Паркер, но счел его странным и, посоветовавшись с коллегами, понял, что имеет дело с самозванцем. Сама Паркер рассказала, что в начале июля такие письма от ее имени получили двое, и назвала логичной версию о причастности Китая. Она сказала:

«США и Китай соперничают в сфере ИИ. Попытки выведать у людей, занимающихся ИИ-политикой, их планы — если цель действительно была такой — неудивительны».

Ранее замдиректора по вопросам технологий и геополитики в Азии Института безопасности и технологий (IST) Канг Ли в колонке для The Insider писал, что китайские кибератаки становятся всё более частыми и скрытными, но остаются безнаказанными, поскольку сводятся к шпионажу и не выводят из строя инфраструктуру. По его словам, хакеры всё чаще переходят на локально развернутые китайские ИИ-модели и американские разработчики перестают видеть их операции.