Швейцария за пять лет потеряла 20% своего ледяного покрова. «Ледники больше не способны поддерживать водный баланс» — гляциолог Маттиас Хусс

Швейцария за последние пять лет лишилась почти пятой части своего ледяного покрова. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на ежегодный доклад Швейцарской сети мониторинга ледников (GLAMOS) и Швейцарской комиссии по наблюдению за криосферой. Только за первые 8 месяцев 2026 года швейцарские ледники сократились на 5,5%. Как пояснил The Insider руководитель GLAMOS, гляциолог из Цюрихской высшей технической школы (ETH Zürich) и ведущий автор доклада Маттиас Хусс, одно из уже наступивших последствий столь быстрого таяния ледников — дефицит воды, который пока еще не успели ощутить.

Как говорится в отчете, за первые 8 месяцев 2026 года Швейцария потеряла 5,5% своих ледников в результате лета с изнуряющей жарой, которое пришло после малоснежной зимы. По данным метеослужбы MeteoSwiss, полугодие с апреля по сентябрь 2026-го стало самым жарким и сухим за всю историю наблюдений с 1864 года.

Всего с 2021 года объем ледников в стране сократился на 19,4%. Кроме того, к 2026 году средняя толщина отдельных ледников уменьшилась на 2,5–4 метра. Например, ледник Платтальвафирн, также известный как Грисс, за последние 20 лет потерял 99% своей площади. А ведущий автор опубликованного в 2026 году доклада Маттиас Хусс наблюдал за ним, еще когда был аспирантом.

Хусс рассказал The Insider, что последствия таяния ледников имеют многоуровневый характер:

«Во-первых, это меняет внешний облик гор и то, как их воспринимают сами швейцарцы. Когда горы из белых превращаются в черные, это ощущается практически как утрата чувства дома. Разумеется, это влияет и на туризм. Во-вторых, с более практической точки зрения талая вода ледников критически важна для водоснабжения ниже по течению в жаркие и сухие периоды — такие, как нынешнее лето, — а также для пополнения водохранилищ гидроэлектростанций. Беспрецедентные потери льда за последние пять лет привели к стеканию колоссальных объемов воды. Это временно поддержало уровень речного стока, однако эта вода, собиравшаяся в виде ледникового льда многие десятилетия и века назад, теперь утеряна навсегда, и ее будет не хватать во время будущих волн жары. Поэтому в том, что касается дефицита воды, мы пока не видим реальных последствий. Но ситуация в некотором роде обманчива. Ледники становятся всё меньше и меньше, и уже сейчас они не способны поддерживать водный баланс так, как делали это еще несколько лет назад».

Эксперт по энергетике Greenpeace в Швейцарии Натан Золотурнманн пояснил The Insider, что истоки некоторых важнейших рек Европы – Рейна, Роны и Дуная — находятся в Швейцарии. Эти реки в периоды с низким количеством осадков «питаются тающим снегом и льдом в горах». Он подчеркнул:

«Из-за истощения запасов уже сейчас наблюдаются рекордно низкие уровни воды. Чем меньше остается ледников, тем меньше воды течет в реках — вплоть до того, что их использование становится экономически нецелесообразным. Например, для судоходства или атомных электростанций. Это одна из причин, почему АЭС — ненадежный источник электроэнергии. И это одна из причин, почему Greenpeace в Швейцарии выступает против строительства новых атомных электростанций. Частые периоды низкого уровня воды также могут в среднесрочной перспективе негативно сказаться на пополнении запасов подземных вод. Кроме того, таяние вечной мерзлоты снижает устойчивость горных массивов, что повышает вероятность камнепадов, а значит, угрожает жилым домам, а также транспортной и энергетической инфраструктуре. С экологической точки зрения отступление ледников имеет негативные последствия для флоры и фауны. Там, где раньше преобладали высокогорные ледяные ландшафты, теперь остались лишь каменистые склоны. В зависимости от наличия воды со временем они могут покрыться растительностью или так и остаться голыми, из-за чего в солнечные дни будут сильно перегреваться».

Как отмечает The Guardian, температура в Европе повышается в два раза быстрее, чем на планете в среднем, а в Альпийском регионе эти изменения сказываются наиболее серьезно. Причина — в выбросах вредных веществ от сжигания ископаемого топлива.