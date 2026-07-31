Исследование: «Климатический хлыст» сделал июльские пожары в Испании и Франции более разрушительными

Изменение климата в сочетании с влажной весной и экстремальной жарой усилило июльские лесные пожары в Европе, повысив риск возникновения возгорания в 20 раз в Испании и в два раза во Франции. К такому выводу пришли исследователи международного консорциума World Weather Attribution (WWA), проанализировав погодные условия во время июльских пожаров.

Ученые оценивали не сами пожары, а вероятность возникновения погодных условий, при которых любое возгорание быстро перерастает в крупный лесной пожар. Для этого они использовали индекс Daily Severity Rating (DSR), отражающий потенциальную интенсивность пожара в случае его возникновения. Анализ охватил наиболее пожароопасную неделю июля в каждой из стран и сравнил вероятность таких условий в современном климате с ситуацией в мире до начала масштабного сжигания ископаемого топлива, повысившего среднюю температуру Земли примерно на 1,4°C.

По словам авторов исследования, нынешний сезон пожаров оказался особенно опасным из-за сочетания влажной зимы и весны с последующей экстремальной жарой. Обильные осадки привели к активному росту растительности, которая затем высохла и превратилась в дополнительное топливо для огня. Такой резкий переход между погодными режимами ученые называют «климатическим хлыстом» (whiplash conditions).

«Мы снова и снова наблюдаем, как изменение климата усиливает жаркие, сухие и способствующие легкому воспламенению погодные условия, чрезвычайно благоприятные для лесных пожаров. Особенно тревожно, что столь масштабные пожары произошли уже в начале сезона, тогда как впереди Европу ожидает новая волна жары», — заявила научный сотрудник Имперского колледжа Лондона и участница исследования Клэр Барнс.

По данным WWA, с начала июля лесные пожары в Испании и Франции привели к гибели людей, уничтожили тысячи домов и вынудили более 300 тысяч человек покинуть свои дома. Дым от пожаров также резко ухудшил качество воздуха: по словам представителя Французского национального института промышленной среды и рисков Огюстена Коллета, концентрация мелкодисперсных частиц местами превышала безопасный уровень почти в 20 раз, а последствия ощущались на расстоянии до 400 километров от очагов возгорания.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стиелл заявил, что европейские мегапожары демонстрируют, насколько быстро экстремальная жара и пересохшие ландшафты могут превращать лесные пожары в национальные катастрофы. По его словам, дальнейшее сжигание угля, нефти и газа делает такие события более смертоносными, а странам необходимо ускорить переход к возобновляемым источникам энергии и усиливать защиту населения от последствий изменения климата.