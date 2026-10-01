Связанная с сыновьями Трампа компания Powerus будет переносить в США украинские технологии изготовления дронов

Американский стартап Powerus, который выходит на биржу через слияние с компанией, поддерживаемой Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом, намерен привозить в США украинские и другие иностранные военные разработки, чтобы закрыть растущий спрос Пентагона. Об этом руководство компании рассказало агентству Reuters. Президент Powerus Бретт Великович заявил, что хочет стать для Пентагона «универсальным решением» и предлагать зарубежные технологии «с американским лицом». По его словам, компания ведет переговоры с украинскими оборонными фирмами и хотела бы освоить производство дальнобойных ударных дронов.

Слияние с Aureus Greenway Holdings, оператором гольф-полей с листингом на бирже Nasdaq, назначено на четверг, 1 октября. Братья Трампы владеют косвенной долей в Aureus через фонд American Ventures, которому после сделки будет принадлежать 9,9% объединенной компании. В Powerus и у сыновей президента США их называют пассивными инвесторами без роли в управлении. Член консультативного совета Powerus, бывший спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог сказал, что

«их имя на каком-либо продукте никогда не помешает».

Powerus зарегистрировали в октябре 2025 года, и на начало 2026-го выручки у нее не было. Собрав через поглощения линейку воздушных и морских дронов, в первом квартале компания продала продукции на $1,2 млн. В марте она представила перехватчики Guardian, созданные, по словам Великовича, совместно с украинцами. Ударный квадрокоптер MatrixFold при этом не попал в число лидеров второго раунда программы Пентагона Drone Dominance стоимостью $1 млрд.

Недавно Powerus объявила о контракте с ВВС США на сумму до $90 млн и о сделке на $22,3 млн по защите энергообъектов на Ближнем Востоке для неназванного клиента. В середине сентября компания получила ограниченный заказ от министерства обороны Пакистана, подписала предварительное соглашение с армией страны и меморандум с ее ВВС.

О планах Powerus выйти на биржу через Aureus стало известно в марте, тогда акции оператора гольф-полей, как сообщал Bloomberg, в моменте подскакивали на 24%.