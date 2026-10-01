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Правительство предложило повысить штрафы по статьям КоАП. Максимум за распространение «экстремистских материалов» — 100 тысяч вместо трех

The Insider
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Штрафы по десяткам статей Кодекса об административных нарушениях могут вырасти в несколько раз. Соответствующие предложения внесло в Госдуму правительство РФ. Законопроект первой заметила «Новая газета. Европа». 

В документе — повышения штрафов по нескольким статьям. Среди них: 

  • «Дискредитация армии» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). С 30–50 тысяч до 35–50 тысяч — для физлиц, с 100–200 тысяч до 200–370 тысяч — для должностных лиц, до миллиона (с 500 тысяч) — для юрлиц; 
  • Организация «несогласованного митинга» (ст. 20.2). Повышение разнится в зависимости от части статьи, но в большинстве случаев законопроект предлагает рост штрафов в полтора-два раза; 
  • Невыполнение требований в области гражданской обороны (ст. 20.7). Для должностных лиц максимум увеличивается с 20 до 100 тысяч, для юрлиц — с двухсот до пятисот тысяч; 
  • Мелкое хулиганство (ст. 20.1). По первой части — с пятисот-тысячи до тысячи-двух, по второй — с 1–2,5 тысяч до 3–7,5 тысячи рублей; 
  • Курение в неположенном месте (ч.1 ст. 6.24). С пятисот-тысячи рублей до 1–3 тысяч; 
  • Распространение «экстремистских материалов» (ст. 20.29) — самый большой рост. С 1–3 тысяч до 50–100 тысяч — для физлиц, с 2–5 тысяч до 100–200 тысяч — для должностных лиц, со 100 тысяч — миллиона рублей до 800 тысяч — двух миллионов — для юрлиц.

Помимо этого, штрафы предлагают повысить по статьям о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, нарушении правил безопасности и другим. 

В пояснительной записке авторы инициативы поясняют, что индексация размеров штрафов — «важный механизм, который обеспечивает адекватность наказания в соответствии с существующей экономической ситуацией». 

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Публикация:«Правительство предложило повысить штрафы по статьям КоАП. Максимум за распространение «экстремистских материалов» — 100 тысяч вместо трех»

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