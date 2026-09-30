Правительство России внесло в Госдуму бюджет на 2027 год с дефицитом 5,5 трлн рублей

Правительство России направило в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. В следующем году траты казны запланированы на уровне 48,8 трлн рублей, а поступления — 43,3 трлн, то есть дефицит составит 5,5 трлн. В 2028-м расходы вырастут до 50,9 трлн при доходах 45,8 трлн, в 2029-м — до 53,9 трлн при 48,6 трлн. При этом в правительстве называют проект «сбалансированным».

Среди приоритетов трехлетнего бюджета власти называют социальные обязательства, в том числе помощь участникам войны против Украины и их родственникам, а также «обеспечение потребностей обороны и безопасности». Сколько денег пойдет на армию и силовиков, в сообщении правительства не уточняется.

Бюджет сверстан по базовому сценарию, согласно которому ВВП в 2027 году прибавит 1,4%, а к 2029-му рост ускорится до 2,4%. Страховые пенсии проиндексируют дважды — с 1 февраля на 6,8%, по уровню инфляции за 2026 год, и с 1 апреля еще на 3,3%. На те же 6,8% вырастут прожиточный минимум (до 20 227 рублей) и МРОТ (до 28 935 рублей).

Регионам со сложной финансовой ситуацией в 2027 году дополнительно выделят 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность. Кроме того, по поручению Владимира Путина правительство отодвинет сроки погашения субъектами федерации долгов по бюджетным кредитам на период после 2030 года — это должно высвободить около 300 млрд рублей. На нацпроекты за три года зарезервировано около 19 трлн рублей.

Год назад правительство закладывало на 2027 год более скромные параметры — 46,1 трлн рублей расходов при 42,9 трлн доходов (то есть дефицит предполагался в размере 3,2 трлн рублей). Траты по статье «Национальная оборона» на этот год тогда планировались в размере 13,57 трлн рублей, а на войну и силовиков в 2026 году в совокупности приходилось около 38% всех расходов бюджета.