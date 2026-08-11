Дефицит бюджета России за семь месяцев достиг 6,5 трлн рублей — почти в два раза больше плана на весь год

Дефицит федерального бюджета России за январь–июль 2026 года составил 6,455 трлн рублей, или 2,8% ВВП, следует из предварительных данных Минфина. Это в 1,7 раза больше 3,8 трлн рублей, которые заложены в законе о бюджете на весь 2026 год.

По уточненным данным Федерального казначейства, за первые семь месяцев 2025 года дефицит составлял 4,622 трлн рублей. Таким образом, за год он увеличился примерно на 1,8 трлн рублей, или почти на 40%. Накопленный за семь месяцев 2026 года дефицит также примерно на 850 млрд рублей превышает результат за весь 2025 год, когда бюджет был сведен с дефицитом 5,6 трлн рублей.

Доходы бюджета в январе–июле достигли 22,112 трлн рублей, увеличившись на 8,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Расходы выросли на 14,5%, до 28,567 трлн рублей. Темпы роста расходов опережали рост доходов на 5,7 процентного пункта.

За семь месяцев государство собрало около 55% доходов, предусмотренных законом о бюджете на весь год, но уже потратило почти 65% годовых ассигнований. Если сопоставить новые данные Минфина с его оценкой за первое полугодие, только в июле бюджет получил 3,49 трлн рублей и потратил 4,21 трлн. Дефицит за месяц составил около 724 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы почти на 17% меньше, чем годом ранее. Минфин объяснил снижение более низкими ценами на нефть в предыдущие периоды. На поступления от нефти и газа теперь приходится около 21% всех доходов федерального бюджета.

Ненефтегазовые доходы, в том числе НДС, акцизы и налоги на прибыль и доходы физических лиц, выросли на 18,3%, до 17,518 трлн рублей. Рост происходит на фоне повышения с 2026 года основной ставки НДС с 20% до 22%. При обсуждении налоговых изменений правительство оценивало дополнительные поступления непосредственно от повышения ставки в 1,2 трлн рублей за год и обещало, что деньги пойдут на финансирование обороны и безопасности.

Минфин объясняет высокий накопленный дефицит «главным образом опережающим финансированием расходов». В предыдущих отчетах ведомство уточняло, что речь идет об ускоренном заключении государственных контрактов и выплате авансов в начале года. Опубликованная за январь–июль оценка не содержит разбивки расходов по направлениям, поэтому определить, какие именно статьи обеспечили их рост на 14,5%, по этим данным нельзя.

В июне бюджет впервые с начала года был исполнен с месячным профицитом примерно 280 млрд рублей, благодаря чему накопленный дефицит сократился с 6,01 до 5,731 трлн. Июльский дефицит снова увеличил разрыв между доходами и расходами. Июньское сокращение накопленного дефицита оказалось временным.

Правительство уже ожидает, что итоговый дефицит превысит показатель, записанный в законе о бюджете. Согласно данным портала «Электронный бюджет», которые в июле изучило агентство Reuters, расходы по итогам года могут достичь 45,11 трлн рублей вместо предусмотренных законом 44,07 трлн. При сохранении доходов на уровне 40,28 трлн рублей это означает дефицит около 4,83 трлн рублей, хотя накопленный показатель уже превышает эту оценку примерно на 1,6 трлн.

В 2025 году российские власти дважды повышали прогноз дефицита, первоначально установленный на уровне 1,2 трлн рублей. В итоге он достиг 5,6 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Нефтегазовые доходы тогда сократились на 24%, а расходы превысили первоначальный план на 3,5%.