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«С возвращением». Макрон поддержал слова Бёрнема о возможном возвращении Британии в ЕС

The Insider
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Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал заявление премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема о том, что страна может снова вступить в Евросоюз, сообщает The Guardian. На пресс-конференции в Мадриде в среду, 30 сентября, Макрон с улыбкой произнес по-английски: «С возвращением», — а затем перешел на французский и сказал:

«Если британцы хотят вернуться и если премьер-министр движется в этом направлении, думаю, это очень хорошая новость и для его страны, и для европейцев».

По словам Макрона, Бёрнем «прав, проявляя такую смелость», а сами британцы в ЕС были «требовательными партнерами» и помогали упрощать правила. При этом французский лидер напомнил, что нельзя выбирать между свободами союза и брать только удобное. Премьер Испании Педро Санчес, выступавший вместе с Макроном, пообещал, что его страна с распростертыми объятиями встретит британскую заявку.

В серии интервью в среду Бёрнем перечислил варианты, между которыми выбирает правительство, — сохранить нынешнее положение, добиваться таможенного союза, вернуться в единый рынок или «пройти весь путь» до полноценного членства. В Брюсселе смену тона одобрили, но подчеркнули, что определиться с желаемым Лондон должен сам. Участие в таможенном союзе потребует полного согласования торговой политики и пошлин с ЕС, а единый рынок — свободного перемещения людей.

Саммит Британии и ЕС должен пройти в Брюсселе во второй половине ноября, точную дату объявят в ближайшие дни. Встречу отложили из-за отставки Кира Стармера. Главным приоритетом кабинет Бёрнема считает доступ британских компаний к программе «Сделано в Европе», однако источники в ЕС сомневаются, что вопрос удастся решить на саммите. Самым жестким противником допуска третьих стран к программе остается Франция.

Накануне, выступая на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, Бёрнем допустил, что после следующих всеобщих выборов Британия может вернуться в ЕС, а Брексит, по его словам, «принес больше вреда, чем пользы». До этого премьер обещал соблюдать красные линии лейбористов и исключал членство страны в таможенном союзе и едином рынке ЕС.

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Публикация:««С возвращением». Макрон поддержал слова Бёрнема о возможном возвращении Британии в ЕС»

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