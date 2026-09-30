Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.43

EUR

96.06

OIL

103.76

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

156

 

 

 

 

 

Новости

«Газпром» в третий раз за год продлил поставки газа Сербии лишь на три месяца — цена остается более чем вдвое ниже рынка

The Insider
Baloncici / Shutterstock

Baloncici / Shutterstock

«Газпром» продлил соглашение о поставках российского газа в Сербию еще на три месяца — до конца 2026 года. Условия останутся прежними, сообщил директор государственной компании «Сербиягаз» Душан Баятович. Это уже третье трехмесячное продление соглашения с начала года: предыдущие стороны согласовали в марте и июне.

Сербия при этом сохраняет существенную скидку на российский газ. После разговора с Владимиром Путиным 26 сентября Александр Вучич говорил, что страна получает газ примерно по €318 за тысячу кубометров, тогда как биржевая цена в Европе в тот момент составляла около €868. Названная Вучичем контрактная цена была в два с лишним раза ниже рыночной.

Долгосрочного соглашения о поставках Москва и Белград при этом так и не заключили. Еще летом 2025 года глава «Сербиягаза» рассказывал о переговорах по контракту сроком на три или десять лет. Вместо этого в 2026 году стороны договариваются фактически поквартально.

Российский газ покрывает до 90% потребностей Сербии. Остальные объемы Белград пытается получать в том числе из Азербайджана и через терминалы СПГ в Греции. Российский газ поступает в страну по продолжению «Турецкого потока» через Болгарию. Сербия пытается диверсифицировать поставки, несмотря на более низкую стоимость российского газа.

Одновременно ЕС последовательно сокращает закупки российского газа. В феврале 2026 года Евросоюз принял регламент, предусматривающий полный отказ от российского СПГ к концу 2026 года, а от трубопроводного газа — не позднее 30 ноября 2027 года. Сербия не входит в ЕС, но является страной-кандидатом и постепенно приводит энергетическое регулирование в соответствие с европейскими нормами. Еврокомиссия сообщает, что доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 12% в 2025-м.

The Insider ранее писал, что при предыдущем соглашении, заключенном в мае 2025 года, Сербия получала российский газ по €290 за тысячу кубометров — тогда это было примерно на 25% дешевле европейской биржевой цены. В марте 2026 года сообщалось о новом трехмесячном продлении: Вучич тогда говорил о цене около $320 за тысячу кубометров при рыночной цене около $645.

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:««Газпром» в третий раз за год продлил поставки газа Сербии лишь на три месяца — цена остается более чем вдвое ниже рынка»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике
  4. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей
  5. Служба в очистке МИД. Глава из книги Сергея Коняшина «Реквием по Востоку»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте