«Газпром» в третий раз за год продлил поставки газа Сербии лишь на три месяца — цена остается более чем вдвое ниже рынка

«Газпром» продлил соглашение о поставках российского газа в Сербию еще на три месяца — до конца 2026 года. Условия останутся прежними, сообщил директор государственной компании «Сербиягаз» Душан Баятович. Это уже третье трехмесячное продление соглашения с начала года: предыдущие стороны согласовали в марте и июне.

Сербия при этом сохраняет существенную скидку на российский газ. После разговора с Владимиром Путиным 26 сентября Александр Вучич говорил, что страна получает газ примерно по €318 за тысячу кубометров, тогда как биржевая цена в Европе в тот момент составляла около €868. Названная Вучичем контрактная цена была в два с лишним раза ниже рыночной.

Долгосрочного соглашения о поставках Москва и Белград при этом так и не заключили. Еще летом 2025 года глава «Сербиягаза» рассказывал о переговорах по контракту сроком на три или десять лет. Вместо этого в 2026 году стороны договариваются фактически поквартально.

Российский газ покрывает до 90% потребностей Сербии. Остальные объемы Белград пытается получать в том числе из Азербайджана и через терминалы СПГ в Греции. Российский газ поступает в страну по продолжению «Турецкого потока» через Болгарию. Сербия пытается диверсифицировать поставки, несмотря на более низкую стоимость российского газа.

Одновременно ЕС последовательно сокращает закупки российского газа. В феврале 2026 года Евросоюз принял регламент, предусматривающий полный отказ от российского СПГ к концу 2026 года, а от трубопроводного газа — не позднее 30 ноября 2027 года. Сербия не входит в ЕС, но является страной-кандидатом и постепенно приводит энергетическое регулирование в соответствие с европейскими нормами. Еврокомиссия сообщает, что доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 12% в 2025-м.

The Insider ранее писал, что при предыдущем соглашении, заключенном в мае 2025 года, Сербия получала российский газ по €290 за тысячу кубометров — тогда это было примерно на 25% дешевле европейской биржевой цены. В марте 2026 года сообщалось о новом трехмесячном продлении: Вучич тогда говорил о цене около $320 за тысячу кубометров при рыночной цене около $645.