Минпросвещения запустит единое школьное телевидение по всей России

Со следующего года во всех российских школах планируют запустить единое школьное телевидение. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. До конца года проект протестируют в 15 регионах.

«Этот проект стартует в 15 пилотных регионах, и по его результатам уже со следующего года мы планируем реализовать во всех наших школах страны», — сказал Кравцов.

По словам министра, школьное телевидение будет работать во время перемен и после уроков. Ученикам планируют показывать фильмы и видеоролики, в том числе образовательные. Ранее Кравцов также анонсировал обновление стандарта работы детских садов. По его словам, детский сад должен быть прежде всего пространством воспитания, а не подготовки к школе.