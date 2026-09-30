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Новости

Минпросвещения запустит единое школьное телевидение по всей России

The Insider
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Со следующего года во всех российских школах планируют запустить единое школьное телевидение. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. До конца года проект протестируют в 15 регионах.

«Этот проект стартует в 15 пилотных регионах, и по его результатам уже со следующего года мы планируем реализовать во всех наших школах страны», — сказал Кравцов.

По словам министра, школьное телевидение будет работать во время перемен и после уроков. Ученикам планируют показывать фильмы и видеоролики, в том числе образовательные. Ранее Кравцов также анонсировал обновление стандарта работы детских садов. По его словам, детский сад должен быть прежде всего пространством воспитания, а не подготовки к школе.

 «Знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр в саду», — заявил министр.

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Публикация:«Минпросвещения запустит единое школьное телевидение по всей России»

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