В Севастополе с начала года не начали строить ни одного нового многоквартирного дома. Риелторы связывают падение спроса в том числе с войной

В Севастополе с начала 2026 года не стартовало строительство ни одного нового многоквартирного дома, утверждают участники местного рынка недвижимости. В 2025 году в городе начали строить около десяти жилых комплексов. При этом официальная статистика пока показывает рост ввода жилья: за первые семь месяцев года он увеличился на 35%.

Эксперты объясняют это завершением проектов, заложенных в предыдущие годы. На строительный рынок одновременно давят падение спроса, дорогая ипотека и рост расходов на материалы, топливо и логистику. Снижение интереса покупателей из других регионов России местные риелторы ранее связывали в том числе с войной и атаками беспилотников.

Новых строек нет, но ввод жилья вырос на 35%

По данным Крымстата, в январе–июле 2026 года в Севастополе ввели 223,5 тысячи кв. м жилья — на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Граждане за собственные или привлеченные средства построили 1341 частный дом. Однако в статистику сейчас попадают объекты, которые начали строить и продавать еще в 2024–2025 годах.

Последний новый крупный проект в Севастополе — комплекс «Семисчастье» — стартовал еще в ноябре 2025 года.

Покупателей из других регионов стало меньше на фоне войны

Падение спроса в Севастополе местные участники рынка ранее связывали в том числе с последствиями войны. Город регулярно подвергается атакам украинских беспилотников и ракет. До полномасштабного вторжения России в Украину значительную часть спроса обеспечивали покупатели из других российских регионов.

По оценке местных риелторов, до 2022 года приезжие составляли около восьми из десяти покупателей недвижимости в Севастополе, тогда как в 2026 году — примерно один из десяти. Среди причин они называли участившиеся атаки беспилотников и связанные с войной риски безопасности.

Особенно заметно это отразилось на загородной недвижимости. Летом участники рынка говорили, что продажи таких объектов практически остановились, а общее число сделок сократилось примерно вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Застройщики экономят на всем

На рынок одновременно давят экономические факторы. Еще в 2025 году девелоперы предлагали покупателям бесплатные парковочные места, субсидированную ипотеку, возможность приобрести квартиру без первоначального взноса и другие акции. Сейчас подобных предложений практически не осталось.

С проблемами столкнулся и сектор индивидуального жилищного строительства. Участники рынка называют среди причин рост стоимости стройматериалов, топлива и логистики. Проблемы с поставками бензина в Севастополе в 2026 году власти объясняли в том числе изменением логистических маршрутов и дополнительными мерами безопасности.

Из-за роста расходов подрядчикам становится сложнее заранее определить стоимость строительства. В результате часть компаний отказываются работать по семейной ипотеке через эскроу-счета. Подписывая договор подряда, застройщики не знают теперь, какая будет инфляция на строительные материалы.

Строительные работы сократились почти вдвое

Проблемы заметны не только по ситуации с новыми жилыми комплексами. По официальным данным, объем строительных работ в Севастополе за январь–июнь 2026 года в сопоставимых ценах составил 52,1% от показателя за тот же период 2025 года.

Одновременно спрос смещается с новостроек на вторичный рынок. Покупатели чаще ищут небольшие квартиры с готовым ремонтом, которые можно сразу сдавать.