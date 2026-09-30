Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.43

EUR

96.06

OIL

102.72

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1054

 

 

 

 

 

Новости

Украинское подразделение начало набирать добровольцев из Китая. Некоторые возвращаются в КНР из-за давления китайских властей

The Insider
Фото: Julia Kochetova / The Guardian

Фото: Julia Kochetova / The Guardian

Украинское военное подразделение, специализирующееся на разведке, запустило отдельный проект по набору добровольцев из Китая. Сейчас в нем служат около 12 граждан КНР, при этом более 30 китайских кандидатов получили отказ после собеседований. Об этом пишет The Guardian.

Название подразделения издание не раскрывает по просьбе его командира с позывным Муза. Он объяснил это соображениями безопасности китайских бойцов и их семей. По его словам, пятеро граждан Китая, прошедших подготовку в подразделении, впоследствии вернулись на родину из-за давления со стороны китайских властей.

«Мы вложили в них всю душу», — рассказал командир. Он опасается, что раскрытие личностей остальных китайских военнослужащих также может вынудить их прекратить службу.

Основным отбором кандидатов занимается 44-летний китаец, которого The Guardian называет Тимом. Он присоединился к подразделению в январе и занимается ремонтом беспилотников. Центральные украинские власти проводят предварительную проверку иностранцев, после чего Тим проводит с китайскими кандидатами серию собеседований.

По его словам, при отборе он обращает внимание на отношение кандидатов к демократии и суверенитету Украины, способность общаться и работать с другими людьми, а также пытается отсеивать людей с судимостями.

«Я категорически против того, чтобы принимать человека, которым движет просто ненависть к собственной стране», — сказал Тим. С января он отказал 30 с лишним кандидатам из Китая. 

Несколько китайских добровольцев рассказали The Guardian, что китайские силовики расспрашивали их самих или их родственников об участии в войне. Законодательство КНР прямо не запрещает гражданам вступать в иностранные армии. МИД Китая заявил изданию, что неоднократно призывал граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и «в особенности избегать участия в военных операциях любой из сторон».

Один из китайских бойцов, 37-летний уроженец провинции Фуцзянь с позывным Неро, до приезда в Украину работал менеджером проектов, а сейчас обучается управлять FPV-дронами. Другой доброволец, бывший сварщик с позывным Цзиньму, работает инженером и специализируется на взрывчатке и аккумуляторах.

23 сентября один из китайских военнослужащих подразделения погиб в результате российского удара. После этого еще один китайский доброволец, врач, решил покинуть подразделение. Остальные, по словам Неро, продолжают службу.

По данным The Guardian, всего в украинских вооруженных силах служат около 16 тысяч иностранцев, что составляет менее 3% личного состава. До ухода с поста министра обороны Михаил Фëдоров провел несколько реформ, упрощающих набор иностранцев в украинскую армию.

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Украинское подразделение начало набирать добровольцев из Китая. Некоторые возвращаются в КНР из-за давления китайских властей»

Популярное

  1. Недолет. Россия возвращается к самолету 1940-х годов после провала новых проектов
  2. Первейшая леди. Как получилось, что помощница Трампа управляет США
  3. Удар по потреблению. Убытки Wildberries и Ozon знаменуют конец покупательского «пира во время чумы»
  4. РЖД больше не вывозит? Николай Кульбака — о том, что состояние железных дорог говорит о российской экономике
  5. Из России с «русофобией». Как кремлевская пропаганда проникает в латвийский сегмент Telegram под видом рассерженных латышей

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте