Украинское подразделение начало набирать добровольцев из Китая. Некоторые возвращаются в КНР из-за давления китайских властей

Украинское военное подразделение, специализирующееся на разведке, запустило отдельный проект по набору добровольцев из Китая. Сейчас в нем служат около 12 граждан КНР, при этом более 30 китайских кандидатов получили отказ после собеседований. Об этом пишет The Guardian.

Название подразделения издание не раскрывает по просьбе его командира с позывным Муза. Он объяснил это соображениями безопасности китайских бойцов и их семей. По его словам, пятеро граждан Китая, прошедших подготовку в подразделении, впоследствии вернулись на родину из-за давления со стороны китайских властей.

«Мы вложили в них всю душу», — рассказал командир. Он опасается, что раскрытие личностей остальных китайских военнослужащих также может вынудить их прекратить службу.

Основным отбором кандидатов занимается 44-летний китаец, которого The Guardian называет Тимом. Он присоединился к подразделению в январе и занимается ремонтом беспилотников. Центральные украинские власти проводят предварительную проверку иностранцев, после чего Тим проводит с китайскими кандидатами серию собеседований.

По его словам, при отборе он обращает внимание на отношение кандидатов к демократии и суверенитету Украины, способность общаться и работать с другими людьми, а также пытается отсеивать людей с судимостями.

«Я категорически против того, чтобы принимать человека, которым движет просто ненависть к собственной стране», — сказал Тим. С января он отказал 30 с лишним кандидатам из Китая.

Несколько китайских добровольцев рассказали The Guardian, что китайские силовики расспрашивали их самих или их родственников об участии в войне. Законодательство КНР прямо не запрещает гражданам вступать в иностранные армии. МИД Китая заявил изданию, что неоднократно призывал граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и «в особенности избегать участия в военных операциях любой из сторон».

Один из китайских бойцов, 37-летний уроженец провинции Фуцзянь с позывным Неро, до приезда в Украину работал менеджером проектов, а сейчас обучается управлять FPV-дронами. Другой доброволец, бывший сварщик с позывным Цзиньму, работает инженером и специализируется на взрывчатке и аккумуляторах.

23 сентября один из китайских военнослужащих подразделения погиб в результате российского удара. После этого еще один китайский доброволец, врач, решил покинуть подразделение. Остальные, по словам Неро, продолжают службу.

По данным The Guardian, всего в украинских вооруженных силах служат около 16 тысяч иностранцев, что составляет менее 3% личного состава. До ухода с поста министра обороны Михаил Фëдоров провел несколько реформ, упрощающих набор иностранцев в украинскую армию.