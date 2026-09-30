Премьер Великобритании допустил возможность возвращения страны в Евросоюз

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что Brexit «принес больше вреда, чем пользы», и пообещал пересмотреть отношения страны с Евросоюзом. Среди возможных вариантов он не исключил возвращение Великобритании в ЕС, пишет The Guardian.

Бёрнем намерен представить варианты дальнейших отношений с Евросоюзом к следующему саммиту Великобритания — ЕС, который ожидается в конце ноября или вскоре после него.

«Brexit не дал нам контроля», — заявил премьер. По его словам, Великобритания не только не получила обещанного сторонниками выхода из ЕС контроля над иммиграцией, но и потеряла контроль над экономикой.

Позднее в интервью Би-би-си Бёрнем конкретизировал возможные варианты: сохранить нынешние отношения с ЕС, вступить в таможенный союз, вернуться на единый европейский рынок или «пойти до конца», то есть рассмотреть восстановление членства в Евросоюзе.

«Мы должны понять, что осуществимо и каковы плюсы и минусы каждого из вариантов», — сказал он.

Это означает возможный пересмотр политики Лейбористской партии, с которой она шла на выборы 2024 года. Тогда партия исключала возвращение Великобритании на единый рынок и в таможенный союз ЕС, а также восстановление свободы передвижения.

Полноценное возвращение в Евросоюз, отмечает The Guardian, потребовало бы нового референдума и переговоров с Брюсселем, которые могли бы занять несколько лет. Возвращение в ЕС также означало бы восстановление свободы передвижения: граждане стран Евросоюза снова смогли бы свободно приезжать в Великобританию, жить и работать там. Именно рост миграции был одним из главных аргументов сторонников Brexit и остается одной из наиболее чувствительных тем для его сторонников.

Другим вариантом может стать модель отношений Швейцарии с Евросоюзом. Швейцария не является членом ЕС, но имеет широкий доступ к единому рынку и участвует в ряде европейских программ. Взамен она принимает свободу передвижения и делает взносы в фонды Евросоюза.

Еще один вариант — присоединиться к Европейской экономической зоне по модели Норвегии и Лихтенштейна. Это предполагает участие в едином рынке и соблюдение значительной части законодательства ЕС, включая правила о свободном передвижении людей.

«Я воспользуюсь возможностью в преддверии саммита, чтобы представить стране различные варианты долгосрочных отношений Великобритании с нашими европейскими партнерами. Есть разные варианты, и я посмотрю, сможем ли мы прийти к консенсусу вокруг одного из них», — заявил Бёрнем.