Акциз на бутылку вина в России может вырасти на 7,5 рубля на фоне падения производства почти на 15%

В России в 2027 году предложили дополнительно повысить акцизы на вино и пиво. В пересчете на стандартную бутылку тихого вина объемом 0,75 литра акциз вырастет со 111 до 118,5 рубля, а игристого — со 120 до 127,5 рубля, подсчитал The Insider. Повышение происходит на фоне сокращения российского производства тихих и игристых вин примерно на 15%.

Ставку акциза на обычное вино предлагается увеличить с нынешних 148 до 158 рублей за литр, или на 6,8%, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомился источник «Интерфакса». Для игристого вина ставка может вырасти до 170 рублей за литр.

При этом речь идет о дополнительном повышении уже утвержденных ставок. Ранее на 2027 год для обычного вина предусматривался акциз в 154 рубля за литр, для игристого — 166 рублей. Теперь их предлагают увеличить еще на четыре рубля.

Для пива крепостью от 0,5 до 8,6% акциз может увеличиться с 33 до 35 рублей за литр. В пересчете на бутылку или банку объемом 0,5 литра это рост с 16,5 до 17,5 рубля. Для пива крепостью свыше 8,6% ставка может вырасти с 62 до 66 рублей за литр. В 2028 году ставки планируют вновь повысить, а на 2029 год для обычного вина предусмотрен уже 171 рубль за литр, для игристого — 184 рубля.

Поправки готовятся в рамках нового бюджетного пакета на 2027–2029 годы. Правительство одобрило проект бюджета 24 сентября. В 2027 году расходы планируются на уровне 48,8 трлн рублей при доходах 43,3 трлн рублей, дефицит составит около 2,2% ВВП. Внести документы в Госдуму планируется 1 октября.

Повышение происходит на фоне сокращения выпуска вина. The Insider ранее подсчитал, что за январь–август 2026 года производство тихих вин в России снизилось на 14,8% год к году, а игристых — на 14,6%. В аннексированных Крыму и Севастополе суммарный выпуск упал примерно на 22%, или на 14,1 млн литров — почти 18,8 млн стандартных бутылок.

Особенно сильно производство сократилось непосредственно в Крыму: тихого вина — на 24,7%, игристого — на 38%. Участники рынка связывали спад с проблемами логистики, дефицитом топлива и электричества, ростом стоимости тары, неудачным урожаем винограда и снижением туристического спроса.