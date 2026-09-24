Минтранс предложил достроить ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» за счет нового сбора с экспортеров

Минтранс предлагает ввести дополнительный инвестиционный портовый сбор в размере 20,07 рубля с каждой тонны экспортного груза, чтобы найти деньги на завершение строительства атомных ледоколов проекта 22220 «Ленинград» и «Сталинград». Такая схема заложена в опубликованном ведомством проекте постановления правительства, пишет «Коммерсантъ». Взимать сбор планируется десять лет, до 31 декабря 2036 года.

Как следует из сопроводительных документов, два ледокола и многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания строятся полностью на бюджетные средства, однако их стоимость с 2022 года увеличилась со 143 млрд до 225,6 млрд рублей. Без внешней подпитки тариф на проводку этими ледоколами достигнет 52 млн рублей в сутки, хотя грузоотправители готовы платить не более 15,7 млн рублей. Кроме того, из поступлений оплатят постройку двух аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт.

За 2027–2032 годы сбор должен принести 106,3 млрд рублей, а за весь десятилетний срок — 207,6 млрд рублей. Платить его будут 27 компаний, вывозящие экспортные товары на судах под российским флагом. По расчетам ведомства, это позволит опустить суточный тариф на ледокольную проводку до 16 млн рублей. В министерстве пояснили «Коммерсанту»:

«Данная часть сбора необходима прежде всего для снижения прогнозного тарифа на услуги по ледокольной проводке судов».

Там также уверяют, что расходы судовладельцев резко не вырастут.

Ранее обсуждалась и альтернатива — плата в $1,5–2,75 за тонну груза, идущего по Севморпути. Против нее выступает «Росатом», который опасается, что рост тарифа отпугнет грузоотправителей от этого маршрута.

В августе по Севморпути прошел рекордно большой конвой танкеров, находящихся под санкциями. The Insider насчитал десять таких судов, которые дрейфовали в Карском море в ожидании атомных ледоколов.