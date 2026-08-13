Танкер повредил обшивку при движении во льдах Арктики. В начале августа по Севморпути отправился беспрецедентно большой конвой с нефтью

Танкер получил повреждения корпуса при прохождении по Северному морскому пути, следует из сообщения «АльфаСтрахования». Компания выплатила по страховому случаю 53 млн рублей. Владелец судна не называется, говорится лишь, что это «один из крупнейших независимых операторов в регионе».

Полученные танкером повреждения признаны серьезными — это деформация обшивки. «Даже при ледокольной проводке судоходство в арктических акваториях сопряжено с повышенными нагрузками на корпус и риском повреждений», — говорится в сообщении, из чего можно сделать вывод, что танкер шел в сопровождении ледокола. Название судна не уточняется, как и то, когда произошел инцидент.

3 августа сообщалось, что большая группа российских танкеров, находящихся под санкциями, дрейфует в Карском море в ожидании атомных ледоколов, которые проведут их по Северному морскому пути. The Insider тогда насчитал 10 танкеров, дрейфовавших на небольшом расстоянии друг от друга. Профильные издания The Barents Observer и gCaptain писали, что это рекордно большое число танкеров для одновременного прохода по Северному морскому пути. gCaptain отмечало, что такой конвой может перевезти совокупно 8 млн баррелей нефти — при том, что за весь навигационный сезон 2025 года (продолжавшийся примерно 4,5 месяца) по Севморпути было перевезено около 13,1 млн баррелей нефти.

6 августа gCaptain писало о продвижении примерно 20 танкеров по необычному маршруту. Вместо того, чтобы пройти традиционным путем через пролив Вилькицкого, отделяющий архипелаг Северная Земля от полуострова Таймыр и соединяющий Карское море с морем Лаптевых, суда прошли к северу от островов через воды на 81 градусе северной широты. Конвой перевозит сырую нефть из арктических терминалов в Азию, что указывает на то, что Россия всё активнее использует Северный морской путь для поставок нефти азиатским покупателям, поскольку этот путь короче и там танкерам не угрожают украинские беспилотники.

Среди судов, прошедших по Севморпути, gCaptain особо выделяет Dinasty (IMO: 9311622) — танкер класса Suezmax, который ходит под флагом Омана, внесен в санкционные списки ЕС, США и других стран. Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, которые изучил The Insider, в конце июля Dinasty вышел из Приморска (Ленинградская область), проследовал в Карское море и затем обогнул с севера архипелаг Северная Земля. По состоянию на 13 августа танкер находится в Восточно-Сибирском море и приближается к Берингову проливу, через который лежит путь в Юго-Восточную Азию.