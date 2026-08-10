Китай запустит первый регулярный грузовой рейс между Европой и Азией через Арктику

Китайская судоходная компания Sea Legend на этой неделе запустит первый регулярный грузовой рейс через Арктику, пишет Financial Times. Раз в неделю грузовое судно будет отправляться по маршруту, получившему название «Ледовый шелковый путь», от порта Нинбо на востоке Китая до Филикстоу в Великобритании.

Обычно путь между этими двумя портами занимает 40 дней. Ожидается, что дорога через Арктику займет примерно вдвое меньше времени.

Как пояснил The Insider аналитик Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас, арктический маршрут позволяет значительно сэкономить время с учетом того, что проход через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив опасен: «Альтернативный вариант — обогнуть мыс Доброй Надежды [то есть обогнуть Африканский континент]».

В июле связанные с Ираном йеменские хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и пригрозили судовладельцам, что будут атаковать суда, идущие в порты этой страны. 27 июля Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщило, что после серии атак на нефтяную инфраструктуру саудитов движение судов с сырьевыми грузами через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом, сократилось до минимального уровня за несколько месяцев.

Летом таяние льдов в Арктике позволяет судам проходить там без помощи ледоколов. Решение запустить регулярный рейс было принято после того, как в летом прошлого года по Северному морскому пути было совершено рекордное количество перевозок — 23 (в 2024 году их было 15).

Северный морской путь разделен на 28 участков, на каждом из которых действуют свои правила. Разработкой маршрутов и выдачей разрешений на проход занимается ФГБУ «Главное управление Северного морского пути» — структура госкорпорации Росатом.