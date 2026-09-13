В Тбилиси построят Trump Tower на земле, купленной у семьи пророссийского олигарха под санкциями США Бидзины Иванишвили — WSJ

В Тбилиси планируют построить 70-этажную Trump Tower, которая должна стать самым высоким зданием Грузии. Землю под небоскреб девелоперы купили у фонда, контролируемого семьей основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, пишет The Wall Street Journal. Состояние Иванишвили заработал в России, а при правлении созданной им партии Грузия все больше сближается с Москвой и копирует репрессивные российские законы.

Сделку по покупке земли заключили еще в 2023 году. Согласно изученным WSJ корпоративным документам, девелоперы обязались выплатить фонду семьи Иванишвили до $85 млн. Деньги перечислялись частями, а полностью сделка была завершена в июле 2026 года, сообщила газете представительница проекта. Самой договоренности с Trump Organization об использовании бренда Trump грузинские инвесторы достигли в мае 2026 года.

В проекте участвуют грузинские девелоперы, среди инвесторов — президент конгломерата Wissol Group Самсон Пхакадзе и бывший депутат парламента Илия Цулая, связанный с «Грузинской мечтой». В мае они приехали в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где подписали соглашение с сыном президента США Эриком Трампом. Trump Organization предоставляет девелоперам право использовать бренд Trump и обычно получает за такие сделки первоначальный платеж и долю выручки.

WSJ обращает внимание на политический контекст проекта: отношения США и Грузии резко ухудшились на фоне авторитарного разворота Тбилиси и его сближения с Москвой. Иванишвили заработал состояние в России и считается фактическим лидером «Грузинской мечты». После начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Грузии отказались присоединяться к санкциям против Москвы, приняли закон об «иностранных агентах», который оппозиция называла «русским», и в 2024 году приостановили переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. В 2025 году The Insider отмечал, что Грузия стала наиболее лояльным Москве государством Южного Кавказа и продолжает экономически зависеть от России.

Сам Иванишвили весной 2024 года обвинил Запад в том, что тот якобы превратил Грузию и Украину в «пушечное мясо» и пытался заставить Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Позднее «Грузинская мечта» использовала угрозу войны с Россией как одну из основных тем своей избирательной кампании.

В декабре 2024 года США ввели санкции против Иванишвили, обвинив его в подрыве демократического и евроатлантического будущего Грузии «в интересах Российской Федерации». Несмотря на это, связанный с его семьей фонд продолжал получать платежи за землю, на которой теперь должен появиться небоскреб под брендом семьи американского президента.

Грузинские аналитики, опрошенные WSJ, рассматривают Trump Tower и как попытку наладить контакты с администрацией Трампа на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном. Экономист Георгий Хиштовани заявил газете, что проект прежде всего может быть способом получить «какую-то связь с администрацией Трампа». Ранее грузинские власти также публично пытались добиться улучшения отношений с новой американской администрацией: в 2025 году президент Михаил Кавелашвили и премьер Ираклий Кобахидзе обращались к Трампу, подчеркивая идеологическую близость с ним.

Это уже вторая попытка построить объект под брендом Trump в Грузии. Около 15 лет назад такой небоскреб собирались возвести в Батуми. Девелоперы заплатили Trump Organization около $1 млн за использование имени, однако проект так и не был реализован.