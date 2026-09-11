Строительству бального зала Трампа в Ирландии помешала редкая улитка и летучие мыши

Планы Дональда Трампа возвести «роскошный» бальный зал на территории своего гольф-курорта на юго-западном побережье Ирландии натолкнулись на сопротивление со стороны крошечного двухмиллиметрового моллюска — узкоустой завитки (Vertigo angustior), охраняемой Директивой ЕС о местообитаниях, пишет Financial Times. Ирландский регулятор по планированию перенёс рассмотрение проекта, поскольку ведомству нужна дополнительная информация, включая гидрогеологическую экспертизу, а окончательное решение обещают вынести 25 ноября.

Как пишет издание, спор вокруг редкого моллюска тянется с 2014 года, когда Трамп выкупил обанкротившийся гольф-курорт Doonbeg и пообещал стать «другом» для улитки. Тогда планировщики уже отклонили его проект дамбы для защиты побережья от эрозии — именно из опасений за среду обитания вида. По словам директора экологической организации Friends of the Irish Environment Тони Лоуза, за годы владения курортом Трампом популяция улитки, прежде крупнейшая в Ирландии, заметно сократилась из-за дренажных работ и стрижки газонов.

Проект бального зала продвигает сын президента Эрик Трамп, назвавший его «лучшим в стране». Заявку также оспорил архитектор и постоянный участник подобных разбирательств Лиам Мэдден. Помимо угрозы улиткам, он указал на отсутствие разрешения на вертолётные площадки курорта — по его словам, лопасти вертолётов могут травмировать летучих мышей.

Местные жители расходятся во мнениях. Часть сельчан, включая муниципального советника Риту Макинерни, считает, что бальный зал важен для экономики: Irish Open, как ожидается, принесёт региону €10 млн. Другие — как 18-летняя Микаэла Нири — указывают, что деревня с населением 279 человек останется беднее среднего по стране и не нуждается в «показной роскоши».

Трамп прибудет в Ирландию в субботу, сначала на дипломатические встречи в Дублин, а затем — на Irish Open в Дунбеге. Согласно недавним данным, 69% опрошенных ирландцев не поддерживают его визит, а В Дублине и Дунбеге готовятся протестные акции.

Ранее сообщалось, что Федеральная апелляционная коллегия постановила, что Трамп должен прекратить надземные работы по возведению бального зала в Белом доме, поскольку он превысил свои полномочия, начав пристройку на $400 млн частных пожертвований.