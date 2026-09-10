ФСБ заявила, что предотвратила покушение Украины на британского посла в Москве. В шпионаже обвинили охранника дипмиссии

ФСБ заявила о задержании сотрудника охраны посольства Великобритании в Москве, которого обвинили в госизмене и работе на Службу безопасности Украины. По версии спецслужбы, он передавал сведения о британских дипломатах, которые Украина якобы собиралась использовать для организации покушения на посла и других сотрудников дипмиссии с последующим обвинением России.

Имя задержанного ФСБ не раскрывает. Утверждается, что россиянин работал в организации, обеспечивающей безопасность британского посольства, и непосредственно охранял резиденцию посла. С января 2026 года он якобы собирал установочные и фотографические данные сотрудников дипмиссии, адреса их проживания, сведения об автомобилях, встречах и поездках, а также информацию о системе безопасности посольства и проводившихся там мероприятиях.

По версии ФСБ, эти сведения задержанный передавал украинскому блогеру Дмитрию Карпенко, известному как «Апостол Дмитрий», который якобы действовал в интересах СБУ. Спецслужба утверждает, что среди переданных данных были телефоны жильцов резиденции, фотографии, расписание посла, время его приездов и отъездов и сведения о встречах, в том числе с послами Израиля и Швеции.

ФСБ опубликовала видео с признательными показаниями задержанного. На записи мужчина утверждает, что Карпенко интересовали автомобили и рестораны, которыми пользуются дипломаты, режим охраны посольства и резиденции, а также число сотрудников безопасности. По словам задержанного, блогер объяснил сбор этих данных планами провести «диверсионную деятельность» против британского посла.

Российская спецслужба утверждает, что конечной целью СБУ было совершение диверсий или терактов против британских дипломатов с последующим обвинением Москвы. По версии ФСБ, таким образом Украина рассчитывала втянуть Великобританию в прямой вооруженный конфликт с Россией, добиться дополнительных поставок оружия и усиления санкций. Независимых подтверждений этой версии ФСБ не приводит. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Как отмечает «Агентство», Россия не впервые обвиняет Украину в подготовке провокаций, целью которых якобы должно стать последующее обвинение Москвы. В марте 2022 года Минобороны России утверждало, что полк «Азов» готовит теракты против посольств США и других западных стран во Львове, ответственность за которые планировалось возложить на Россию. В феврале 2025 года Служба внешней разведки заявляла, что Киев готовит нападения на российские дипломатические представительства в Европе, чтобы сорвать переговоры России и США.

О задержании сотрудника охраны британского посольства стало известно на фоне ухудшения отношений Москвы с западными странами. За пять месяцев до этого ФСБ отдельно предупреждала россиян о «недопустимости» общения с британскими дипломатами.

Это не первый случай за последнее время, когда ФСБ обвиняет известных украинских блогеров в организации диверсий в России. В июле ведомство заявило о предотвращении атаки 35 FPV-дронов на «стратегическое предприятие» в жилом секторе Московской области. Беспилотники, по версии ФСБ, были спрятаны в партии испанской керамической плитки и ввезены из Словакии через Польшу и Беларусь.

Одним из организаторов той операции ФСБ назвала украинского рэпера и блогера Киевстонера (Альберта Васильева), утверждая, что он действовал «под патронажем СБУ». Киевстонер обвинения отверг. Позднее польские власти сообщили о задержании россиянина, который, по данным следствия, готовил в Варшаве убийство украинско-американского гражданина, «неугодного путинскому режиму». Польские СМИ выяснили, что предполагаемой целью был именно Киевстонер. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нападение удалось предотвратить «в последний момент».