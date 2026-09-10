В Великобритании 31-летнему Джошуа Кэммиджу (Joshua Cammidge) предъявили обвинения в содействии российской военной разведке. По данным Королевской прокурорской службы (CPS), он предположительно получал инструкции от человека, связанного с «Добровольческим корпусом ГРУ» — структурой, которую британские власти считают подконтрольной российской военной разведке.

Как выяснилось, Кэммидж уже имеет судимость за тяжкие насильственные преступления. В 2013 году, когда ему было 18 лет, его приговорили к пяти годам и трем месяцам заключения за участие в серии групповых ограблений в Йорке. Жертв избивали металлическим прутом, ногами и руками; один из пострадавших был избит до неузнаваемости.

Сейчас Кэммиджу предъявлены обвинения в содействии иностранной разведывательной службе по статье 3 Закона о национальной безопасности 2023 года и в совершении подготовительных действий по статье 18 того же закона. В четверг он должен предстать перед Вестминстерским магистратским судом.

Кэммиджа задержали в пятницу в Суиндоне сотрудники лондонского подразделения контртеррористической полиции при поддержке полиции Уилтшира. Его доставили в полицейский участок в Лондоне, а по другому адресу в Суиндоне провели обыск. На следующий день его дополнительно задержали на основании Закона о национальной безопасности.

По версии CPS, Кэммидж получал указания от человека, предположительно связанного с GRU Volunteer Corps — «Добровольческим корпусом ГРУ». Других подробностей о том, какие именно задания он мог получить и какие действия, по версии следствия, успел предпринять, власти пока не раскрывают.

В 2013 году Кэммидж фигурировал в другом уголовном деле. Как писала тогда газета The Press в Йорке, он входил в группу из пяти молодых людей, осужденных за серию жестоких нападений и ограблений возле моста Скарборо в Йорке. Судья Тони Хокс описал действия группы как «отвратительные, опасные и омерзительные», отметив, что преступники сознательно выбирали уязвимых жертв и применяли значительно больше насилия, чем было необходимо для ограбления.

Во время нападений Кэммиджу было 17 лет. Вместе с двумя другими участниками группы он участвовал во всех трех ограблениях.

Во время одного из нападений двое молодых людей возвращались домой от железнодорожного вокзала Йорка. Одного из них били металлическим прутом по голове, ногам и руке, обоих повалили на землю и не давали помочь друг другу. Позднее полиция обнаружила похищенные у потерпевших наушники и другие вещи в доме одного из участников банды, где в тот момент жил Кэммидж.

Через три дня группа напала еще на одного мужчину возле реки Уз. Его сбили с ног, избили до потери сознания и оставили лежать в крови. Лицо потерпевшего было настолько изуродовано, что, по словам судьи, стало неузнаваемым. Мужчина провел два дня в больнице. Для восстановления раздробленной челюсти ему установили две металлические пластины. Преступники забрали у него £10.

Еще у одного избитого мужчины на лице остался след от ботинка. Судья сравнил поведение нападавших со «стаей диких животных».

В июле 2013 года присяжные признали Кэммиджа виновным во всех трех ограблениях. Его приговорили к пяти годам и трем месяцам заключения. Всего пятеро участников группы получили более 25 лет тюрьмы.

Главный прокурор отдела особых преступлений и борьбы с терроризмом CPS Фрэнк Фергюсон заявил, что прокуратура считает собранные доказательства достаточными для передачи нового дела Кэммиджа в суд. Он также напомнил, что обвиняемый имеет право на справедливое судебное разбирательство.

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис, комментируя дело, заявил, что британцев могут беспокоить недавние инциденты в Европе, целью которых было «посеять страх, вызвать дестабилизацию и подорвать поддержку Украины».

«Они не добьются успеха», — заявил Джарвис.