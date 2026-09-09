Уроженка Москвы Елена Рыбакина впервые станет первой ракеткой мира. Она отказалась от спортивного гражданства РФ ради казахстанского

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина впервые в карьере станет первой ракеткой мира. Она гарантировала себе первое место после победы над китаянкой Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале US Open со счетом 3:6, 6:1, 6:4. Рыбакина сместит с первой строчки Арину Соболенко и станет первым в истории теннисистом из Казахстана — среди мужчин и женщин — возглавившим мировой рейтинг.

27-летняя Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию. В интервью WTA она рассказывала, что решила перейти под флаг Казахстана после предложения местной федерации, которая поверила в нее и начала поддерживать ее карьеру.

До перехода Россия не оказывала Рыбакиной финансовой поддержки, а ее родители не могли самостоятельно оплачивать дорогостоящую профессиональную карьеру, писала британская газета The Guardian. Казахстанская федерация предложила ей финансирование, тренировочные базы и другую поддержку в обмен на выступление за страну. Переход позволил Рыбакиной нанять постоянного личного тренера и ездить с ним на турниры.

После победы Рыбакиной на Уимблдоне в 2022 году глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, напротив, назвал ее «нашим продуктом» и заявил, что победа связана с российской теннисной школой. Сама Рыбакина с такой формулировкой не согласилась. Сама спортсменка в ответ сказала, что «не выбирала, где родиться».

Украинские теннисистки, которые после начала полномасштабного вторжения отказываются пожимать руки спортсменкам, представляющим Россию и Беларусь, при этом продолжают обмениваться рукопожатиями с Рыбакиной. Марта Костюк пожала ей руку после матча в Монреале в августе 2025 года.

Элина Свитолина также пожала Рыбакиной руку после четвертьфинала Уимблдона в 2024 году. Перед матчем Свитолина объяснила, что не видит в этом противоречия: «Она сменила гражданство, а значит, не хочет представлять страну, из которой происходит».

В январе Рыбакина второй раз выиграла турнир «Большого шлема» — Australian Open, где в финале победила Соболенко. Первый титул «Большого шлема» она завоевала на Уимблдоне в 2022 году.