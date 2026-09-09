В Великобритании из-за сбоя системы управления воздушным движением отменили более 2000 рейсов. Авиакомпании требуют отставки главы NATS

Более 2000 рейсов отменили в Великобритании за два дня после масштабного сбоя системы управления воздушным движением. Во вторник, когда произошла авария, были отменены около 1750 из примерно 5800 запланированных рейсов, сбой затронул до 30% расписания. Последствия продолжились в среду: самолеты и экипажи оказались не в тех аэропортах, поэтому перевозчикам пришлось отменять новые рейсы даже после восстановления системы.

Проблема возникла днем 8 сентября в системе обработки полетных данных компании NATS, которая управляет большей частью воздушного движения над Великобританией. Сбой продолжался несколько часов. Исправление внедрили в систему к 16:46 по местному времени, однако восстановление нормального движения заняло значительно больше времени. Сильнее всего пострадали крупнейшие аэропорты страны, включая Хитроу, Гатвик и Манчестер. British Airways только за два дня отменила около 550 рейсов, затронувших примерно 85 тысяч пассажиров.

Глава NATS Мартин Рольф исключил кибератаку. По его словам, неисправность возникла в системе обработки полетов и отличалась от причин предыдущих крупных сбоев в 2023 и 2025 годах. Рольф утверждает, что NATS не видела подобного типа неисправности более чем за пятьдесят лет работы, однако точную техническую причину компания пока не раскрыла.

В авиакомпании Ryanair в свою очередь утверждают, что 8 сентября произошел именно «сбой обработки полетных планов» и что такой же тип отказа привел к масштабной аварии системы в августе 2023 года. Ryanair называет нынешний инцидент четвертым крупным сбоем NATS с начала 2026 года и требует увольнения Рольфа.

Министр транспорта Великобритании Хайди Александер вызвала Рольфа для объяснений и дала NATS неделю на подготовку отчета о причинах аварии. Управление гражданской авиации Великобритании также потребовало предоставить полный отчет и намерено отдельно оценить надежность системы. Несмотря на требования Ryanair отправить Рольфа в отставку, правительство пока сохраняет ему доверие.

Предыдущий сопоставимый сбой произошел 28 августа 2023 года. Тогда необычный полетный план содержал две навигационные точки с одинаковыми идентификаторами, но находившиеся в разных местах, из-за чего основная и резервная системы обработки полетных планов перешли в защитный режим. По оценке британского авиационного регулятора, последствия затронули более 700 тысяч пассажиров, из них около 300 тысяч столкнулись с отменой рейсов, еще 95 тысяч — с задержками более трех часов.

По итогам расследования Управление гражданской авиации подготовило 34 рекомендации для NATS, авиакомпаний, аэропортов и властей. Среди них были пересмотр резервных процедур при технических авариях, обеспечение достаточного количества инженерного персонала и более раннее предупреждение авиакомпаний и аэропортов о возможных массовых сбоях. В июне 2026 года регулятор сообщил, что последние остававшиеся рекомендации выполнены и формально закрыты, — менее чем за три месяца до нынешней аварии.

При этом сама NATS уже готовилась заменить одну из ключевых систем обработки полетных данных. В годовом отчете за 2025 год компания сообщала, что провела крупное обновление процессора полетных данных National Airspace System, или NAS FDP, «для повышения устойчивости» и улучшения его взаимодействия с другими критическими системами. Одновременно NATS решила заменить NAS FDP промежуточным решением, поскольку внедрение разрабатываемой вместе с европейскими партнерами новой системы iTEC SkyNex затягивалось.

Совет директоров NATS одобрил использование в качестве такой замены американской системы En Route Automation Modernisation, или ERAM, которую применяет Федеральное управление гражданской авиации США. В NATS рассчитывали, что ERAM обеспечит надежную работу до внедрения iTEC SkyNex, а в дальнейшем сможет остаться постоянной резервной системой. Компания пока не сообщала, была ли нынешняя авария связана именно с NAS FDP, поэтому установить прямую связь между планами по ее замене и сбоем 8 сентября нельзя.