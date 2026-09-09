Бывшего главного кадровика Минобороны приговорили к 12 годам по делу о взятке в виде дома за 80 млн рублей

235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта запаса Юрия Кузнецова к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятке в виде дома и земельного участка стоимостью более 80 млн рублей. Ему также назначили штраф в размере 125 млн рублей и запретили занимать руководящие должности в течение 6 лет. Кузнецова лишили воинского звания и государственных наград, а дом и участок конфисковали.

Предпринимателя Леву Мартиросяна суд признал виновным в передаче взятки и приговорил к 10 годам и 8 месяцам колонии строгого режима со штрафом в 62,6 млн рублей. Оба фигуранта вину не признали и намерены обжаловать приговор. Процесс проходил в закрытом режиме.

По версии обвинения, Кузнецов и Мартиросян договорились о взятке не позднее июля 2020 года. В то время генерал возглавлял 8-е управление Генштаба, которое занимается защитой государственной тайны и курирует Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко. Мартиросян ранее служил в этом училище начальником продовольственной службы, а позднее занялся гостиничным бизнесом.

Как писал «Коммерсантъ», в 2021–2022 годах принадлежащий Мартиросяну бизнес получил контракты на размещение военнослужащих, приезжавших на обучение и переподготовку в Краснодарское училище. Общая стоимость договоров составила 372,3 млн рублей. Следствие утверждало, что Кузнецов помог предпринимателю получить эти контракты и подписывал документы, связанные со стоимостью проживания военных.

Взамен Мартиросян, по версии обвинения, приобрел несколько участков на улице Грибоедова в Краснодаре и построил на одном из них дом площадью 1125 кв. м. Дом и участок оформили на жену генерала Юлию Кузнецову. Первоначально следствие оценивало предполагаемую взятку в 30,5 млн рублей, однако после новой экспертизы стоимость недвижимости увеличили до 80,2 млн рублей.

Кузнецов и Мартиросян настаивали, что никакой взятки не было. Генерал утверждал, что собирался открыть в Краснодаре гостевой дом после выхода на пенсию, а Мартиросян лишь помогал его семье покупать землю, строительные материалы и организовывать работы. По словам Кузнецова, предприниматель получал деньги под расписки.

Защита также утверждала, что Кузнецов не имел полномочий приказывать начальнику Краснодарского военного училища заключать контракты: оба, по словам адвокатов, напрямую подчинялись начальнику Генштаба Валерию Герасимову. Адвокат генерала утверждал, что после обыска у его дочери генерала пропали две расписки на 30 млн рублей, после чего следствие увеличило оценочную стоимость взятки с 30 до 80 млн. Перед вынесением приговора прокуратура просила назначить Кузнецову 14,5 года колонии и штраф в 480 млн рублей.

Параллельно с уголовным делом Генпрокуратура потребовала изъять имущество Кузнецова и его родственников, которое сочла приобретенным на неподтвержденные доходы. В октябре 2025 года Хамовнический суд Москвы постановил обратить в доход государства активы общей стоимостью более 500 млн рублей. По данным прокуратуры, за 2010–2023 годы Кузнецов и его жена задекларировали в общей сложности около 88,6 млн рублей дохода.

Во время обысков у генерала и его родственников нашли наличные в разных валютах на сумму около 189 млн рублей, еще около 56 млн рублей находились на банковских счетах его жены. В перечень имущества, которое потребовала конфисковать прокуратура, вошли квартиры и автомобили, 160 коллекционных монет, часы Omega, десятки ювелирных изделий и серебряные погоны. Кузнецов написал Владимиру Путину, назвав себя «невиновным, добросовестным, честным человеком» и заявив, что его официальных доходов достаточно для приобретения найденного имущества.

Кузнецов окончил то же Краснодарское военное училище, контракты которого позднее оказались в центре его уголовного дела. С 2010 по 2023 год он руководил 8-м управлением Генштаба и отвечал за защиту гостайны, информационную безопасность и противодействие компьютерным атакам на военные объекты. В 2018 году Кузнецов распорядился подавлять сотовую связь на российских военных базах в Сирии после атак беспилотников на Хмеймим и Тартус. Он также составил список из 11 моделей кнопочных телефонов, которыми разрешалось пользоваться российским военным.

В мае 2023 года Путин назначил Кузнецова начальником Главного управления кадров Минобороны. Генерала задержали 13 мая 2024 года, на следующий день после объявления о замене Сергея Шойгу на Андрея Белоусова. Кузнецов стал одним из первых высокопоставленных сотрудников ведомства, попавших под уголовное преследование во время последовавшей серии арестов.

The Insider включал его в хронику «Небоевые потери» вместе с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, заместителем начальника Генштаба Вадимом Шамариным, генералом Иваном Поповым и другими военными и чиновниками. К концу 2024 года насчитывалось уже более чем 20 уголовных дел, возбужденных во время «чистки» в Минобороны. Общий заявленный ущерб по этим делам превышал 6,5 млрд рублей.