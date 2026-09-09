«Зачем вам разрушать карьеру?» Математик заявил, что OpenAI могла использовать его работу для решения задачи тысячелетия, а затем угрожала

Математик и профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что представитель OpenAI Себастьен Бюбек предлагал ему исключить из соавторов коллегу, работающего в конкурирующей Anthropic, а после отказа и угрозы предать ситуацию огласке спросил, зачем ученому «разрушать свою карьеру». Конфликт возник вокруг объявленного OpenAI решения одного из вариантов знаменитой задачи Навье — Стокса и вопроса о том, могла ли модель компании использовать наработки Бакмастера и его соавтора Левента Алпёге.

Как ранее сообщалось, OpenAI объявила, что ее еще не выпущенная модель за несколько дней получила доказательство возникновения сингулярности за конечное время для уравнений Навье — Стокса с гладкой внешней силой. Этот результат связан с одной из семи задач тысячелетия, за решение которых Институт Клэя назначил премию в $1 млн.

Практически одновременно Бакмастер и Алпёге обнародовали собственные результаты по нескольким близким задачам — для уравнений несжимаемой пористой среды, системы Буссинеска и трехмерных уравнений Эйлера. Над этим направлением они работали около года, активно используя большие языковые модели, в том числе Claude от Anthropic и Codex от OpenAI. По словам Бакмастера, все черновики проекта они загружали в Codex.

OpenAI взялась за задачу после слухов о прорыве

По версии Бакмастера, 3 сентября, когда начали распространяться слухи о крупном математическом прорыве Anthropic, он сам связался с известным математиком из OpenAI. Ученый сообщил, что они с Алпёге действительно получили важные результаты и собираются вскоре их опубликовать. Он отдельно подчеркнул, что это их личный проект и Anthropic к нему отношения не имеет.

Через несколько дней Бакмастер поговорил с представителями OpenAI, в том числе с Бюбеком. Ему сообщили, что внутренняя модель компании получила примерно 100-страничное доказательство для Навье — Стокса с гладкой внешней силой. Бакмастера насторожило именно выбранное направление: по его словам, это довольно специфический путь к задаче Клэя, который развивали математики Диего Кордоба и Луис Мартинес-Сороа и над которым затем работали он и Алпёге. «Почти никто другой из известных мне людей этим не занимался», — пишет Бакмастер.

Первоначально, утверждает ученый, ему сказали, что внутренней модели OpenAI просто дали условие задачи и что человеческое участие было минимальным. Однако во время разговора выяснилось, что над проблемой работала целая команда, модели сначала давали более простые задачи, в том числе связанные с уравнениями Эйлера, а на вычисления потратили огромные ресурсы. Кроме того, OpenAI в итоге признала, по словам Бакмастера, что работа началась уже после того, как до компании дошла информация об успехах двух математиков.

Могла ли модель обучаться на их работе

Бакмастер спросил представителей OpenAI, имела ли внутренняя модель доступ к их сессиям Codex или обучалась ли на них: именно туда математики на протяжении всего проекта загружали свои черновики. По его словам, ему ответили, что модель непосредственно не искала пользовательские данные. Однако на отдельный вопрос о том, могли ли эти данные использоваться при обучении модели, ответа он не получил.

Позднее OpenAI публично заявила, что при получении результата не обращалась к конкретным пользовательским данным Бакмастера и Алпёге. При этом компания сделала оговорку: «Хотя это маловероятно, мы не можем исключить, что обезличенные данные, полученные из их использования наших продуктов, помогли улучшить наши модели».

Сам Бакмастер подчеркивает, что не обвиняет OpenAI в краже своей работы и не знает, использовались ли его данные. Он утверждает лишь, что описывает известную ему последовательность событий и предложения, которые получил от компании.

«Зачем вам разрушать свою карьеру?»

По словам Бакмастера, во время переговоров OpenAI предложила два варианта. В первом он и Алпёге должны были опубликовать свой результат по уравнениям Эйлера, а компания на следующий день — результат по Навье — Стоксу. Во втором Бакмастер после публикации работы по Эйлеру должен был единолично написать статью о результате по Навье — Стоксу, указав, что его получила внутренняя модель OpenAI.

Бакмастер утверждает, что Бюбек дважды настаивал на исключении Алпёге из авторов и говорил, что ситуация была бы намного проще, если бы тот не работал в Anthropic. По словам ученого, ему также сказали, что после публикации собственного решения OpenAI готова заявить, что Бакмастер и Алпёге заслуживают премии Клэя и являются «людьми, которые ближе всех подошли к решению задачи». Бакмастер отказался от обоих предложений.

После этого он предупредил, что если OpenAI опубликует результат предложенным способом, то он расскажет публично о произошедшем. Согласно его версии, в ответ Бюбек спросил:

«Зачем вам разрушать свою карьеру?»

Бакмастер ответил, что он ученый, и спросил, почему публичное обсуждение случившегося должно разрушить его карьеру. По его словам, представитель OpenAI заявил:

«Если вы не хотите, чтобы я был с вами любезен, я могу и не быть любезным».

Позднее Бюбек якобы попытался отдельно связаться с Алпёге, написав ему: «Не знаю, насколько рационально Тристан сейчас себя ведет». Алпёге отказался от разговора без Бакмастера. OpenAI оспаривает интерпретацию Бакмастера и утверждает, что ее доказательство было получено независимо и существенно отличается от работы двух математиков.