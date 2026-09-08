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OpenAI заявила, что ее необнародованная ИИ-модель решила одну из задач тысячелетия по математике

The Insider
Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Компания OpenAI сообщила, что ее еще не выпущенная модель искусственного интеллекта всего за несколько дней разрешила один из самых значимых открытых вопросов современной математики. Речь идет об уравнениях Навье — Стокса, которые описывают течение жидкостей и применяются для прогнозирования таких явлений, как погода или то, как сливки закручиваются в чашке кофе.

Математики давно пытались понять, существуют ли сценарии, при которых эти уравнения перестают работать корректно. За ответ на этот вопрос назначена премия в $1 млн — он входит в список семи задач тысячелетия, которые на рубеже веков были определены как важнейшие в математике. По словам OpenAI, ответ на вопрос — да, такие сценарии существуют, однако компания не намерена претендовать на премию.

Компания опубликовала техническую статью с описанием результата, которую теперь будут изучать математики по всему миру. Однако заявленное открытие сразу вызвало споры: профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что он вместе с другим математиком в последние недели добился существенного прогресса в решении той же задачи, и предположил, что проект OpenAI мог опираться на эту работу.

Бакмастер рассказал, что работал над задачей вместе с коллегой-математиком, используя ИИ-инструменты, в том числе от OpenAI. Он заявил, что компания уклонилась от прямого ответа на вопрос, использовала ли ее модель данные, которые он и его соавтор загружали в коммерческий сервис OpenAI, работая над задачей.

В OpenAI, реагируя на эти обвинения, сотрудник компании Себастьен Любек заявил, что их решение «значительно» отличается от его наработок, и подчеркнули, что при решении задачи не обращались к «конкретным данным пользователей». При этом в заявлении компании говорится:

«Хотя это маловероятно, мы не можем исключить, что обезличенные данные, полученные из их использования наших продуктов, помогли улучшить наши модели».

Ранее OpenAI выпустила модель GPT-6 Astra, которую назвала самой мощной и «выровненной» на сегодняшний день — по заявлению компании, она демонстрирует рекордные результаты в работе с кодом, кибербезопасностью и наукой.

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Публикация:«OpenAI заявила, что ее необнародованная ИИ-модель решила одну из задач тысячелетия по математике»

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